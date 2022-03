Congo-Kinshasa: Contribution à la promotion de la pratique de l'équité - Tenue de l'atelier de développement et d'approbation de la politique Genre et inclusion de la CENI

Le Bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) travaille sans relâche pour faire de cet organe d'appui à la démocratie, un véritable levier de la pratique de l'équité en République démocratique du Congo.

Ce faisant, vendredi 25 mars 2022, la CENI a organisé l'atelier de développement et d'approbation de la politique Genre et inclusion de la CENI. Le go a été donné par le 1er vice-président de la Centrale électorale, Bienvenu Ilanga Lembow, représentant le président Denis Kadima Kazadi.

Le 1er Vice-président de la CENI qui a tenu son speech après Joséphine Ngalula et Paul Muhindo, tous les deux membres de la plénière, a mis en avant la place prépondérante et l'importance accordée par l'équipe actuelle à la question de la parité homme/femme dans le processus électoral. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Ceni, dans la salle Abbé Appolinaire Malumalu, les membres du bureau, le secrétaire exécutif national adjoint, Mme Marie Josée Kapinga Bondo, ainsi que la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, du représentant de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), Sylla Mountaga et la déléguée de l'ONU-Femmes en RDC, Mme Clémentine Sangana, y ont pris part.

Pour rappel, cet atelier poursuit comme objectif principal de contribuer à la promotion de la pratique de l'équité, de l'inclusion de nouvelles valeurs déontologiques au sein de la Centrale électorale. " Comme une clé de voûte à la fin de cet atelier (d'un jour), nous attendons de vous une somme d'éléments devant être intégrés dans la politique Genre de la Ceni. En vous invitant donc à travailler, en âme et conscience, pour que finalement cet objectif soit atteint ", a relevé Bienvenu Ilanga Lembow.

Bien avant Bienvenu Ilanga, Josephine Ngalula Kabeya, membre de la plénière et point focal des questions du Genre à la Ceni, a salué " l'accompagnement de tous les hommes et femmes " genrés " ayant compris la pertinence d'appuyer et de se donner corps et âme dans cette activité ". Elle s'est réjouie notamment de la démarche essentielle qui consiste à actualiser le plan d'action Genre-Élections qui a été élaboré avant l'arrivée de l'actuelle équipe pour le conformer à la planification stratégique de la Ceni de 2021-2027 ainsi qu'à la stratégie Genre-Inclusion-Diversité.

S'inscrivant dans la même logique, Paul Muhindo, rapporteur adjoint, est revenu sur l'accomplissement de cette noble mission de la CENI nécessite la participation et l'inclusion de tous. L'équité ne peut simplement intégrer que les femmes, mais aussi les personnes vivant avec handicap ainsi que les jeunes. Notre objectif est bien clair : organiser les élections en toute neutralité, dans la transparence afin qu'elles soient réellement apaisées ".

Pour sa part, Adine d'Or Omokoko, membre de la plénière, en a évoqué le contexte justifiant l'organisation de cette rencontre en donnant son objectif global ainsi que les résultats attendus. " Contribuer à la promotion de la pratique de l'équité, de l'inclusion du Genre ainsi que de nouvelles valeurs déontologiques au sein de la Centrale électorale ", a-t-elle fait valoir.

Sylla Mountaga, représentant pays de l'IFES, a noté, au regard de l'ambition clairement affichée traduisant ni plus ni moins qu'une détermination de l'équipe actuelle de la Ceni, " une lueur d'espoir pour l'inclusion ". En rappelant les différentes étapes connues par ce concept.