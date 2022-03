Gabon: USA - Signature du Mémorandum d'Entente entre la mairie de Libreville et l'Ambassade américaine

Madame le Maire de la Commune de Libreville Christine M'ba N'dutume Mihindou et son Excellence Samuel Watson Chargé d'Affaires à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Gabon ont procédé ce mardi 29 mars 2022, à la signature du renouvellement de la convention pour le" John Lewis American Corner", installé au sein de la Bibliothèque municipale de Glass.

" Aujourd'hui, est un jour spécial. " s'est exclamée Madame le Maire de la ville de Libreville, tout en précisant que ce type d'action fait partie du quotidien de la Mairie de Libreville et ce jour est également marquant pour la coopération décentralisée.

" La Commune de Libreville renouvelle avec l'Ambassade des Etats-Unis, le mémorandum d'Entente relatif à l'établissement conjoint d'un espace public d'informations et d'activités, appelé AMERICAN CORNER " a-t-elle précisé par la suite. Il s'agit d'un espace à la vertu hautement culturelle, qui s'inscrit aux premières loges dans les échanges entre les deux peuples (Américain et Gabonais).

" Je suis très heureux de renouveler notre partenariat avec la commune de Libreville concernant le John Lewis American Corner installé au sein de la bibliothèque municipale de Glass " a souligné le diplomate Américain.

" Aujourd'hui, nous avons renouvelé l'accord qui nous lie afin de poursuivre nos objectifs communs sur l'éducation et les études aux Etats-Unis, l'apprentissage de la langue anglaise, la formation continue, les ateliers et conférences organisés par nos anciens des programmes d'échanges parrainés par le Gouvernement Américain et sur partage des informations entre les Etats-Unis et le Gabon " a rajouté le Chargé d'Affaires à l'Ambassade des Etats Unis.

" L'American Coner est ouvert au public 20 heures par semaine et nous invitons tous les habitants de Libreville à venir profiter des nombreuses ressources qui s'y trouvent, ainsi que de nos excellents programmes pour les jeunes apprenants, pour les étudiants, les enseignants, les professionnels, les entrepreneurs et plus " a clôturé le diplomate américain Samuel Watson.

Ainsi, la cérémonie s'est achevée par l'échange de documents entre les deux signataires et la prise de photos pour immortaliser ce moment.