Ile Maurice: Démolition du Ruisseau du Pouce - Les commerçants sommés d'aller au terminal urbain de Victoria

Les marchands ambulants à côté de et exerçant au Ruisseau du Pouce Market Fair devront vider les lieux. En effet, la mairie va retirer la dalle du ruisseau afin de laisser couler librement le cours d'eau dans cette région.

Suivant cette décision, le président de la StreetVendors' Association, Hyder Raman, implore les vendeurs réticents d'aller prendre place au sein du Victoria UrbanTerminal.

Le lord-maire de Port-Louis, Mahfooz Cadersaib, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les marchands exerçant au ruisseau du Pouce devront aller dans la nouvelle structure mise en place à la gare Victoria. "Ils n'auront pas d'autre choix. Car nous allons devoir évacuer cette région. Depuis le cinéma Majestic jusqu'à la Chaussée, le pont sera détruit pour laisser la rivière prendre son cours." Et cela sera fait le plus vite possible. Il ne faut pas oublier que la Cour suprême a émis des recommandations après les inondations meurtrières de 2013 et qu'il faut enlever la dalle qui couvre le ruisseau du Pouce.

De son côté, Hyder Raman avance que ce sont surtout les anciens marchands ambulants régularisés en 2008 qui semblent peu enclins à vider les lieux. "Ce sont ceux qui travaillent depuis la Chaussée jusqu'à la rue Brown Séquard. Il faut savoir qu'ils sont des locataires municipaux car ils paient mensuellement Rs 500 à la mairie." Le président de la Street Vendors' Association souligne que ces personnes devaient être déplacées depuis 2013, mais faute de place, cela n'a pu se faire. "Nous comprenons qu'elles doivent travailler, car c'est leur gagne-pain."

Toutefois, il dit ne pas comprendre pourquoi ses confrères font autant de résistance. "Ils vont travailler dans un mall sécurisé, qui est doté de tout le confort nécessaire. C'est un troisétoiles. Il n'y a aucune comparaison que nous pouvons faire avec d'autres lieux car celui-ci est unique."

Pour en revenir aux autres locataires du Victoria Urban Terminal, Hyder Raman avance que d'ici la fin de cette semaine, 500 personnes auront déjà signé leur contrat. "Elles auront déjà versé leurs Rs 4 000 d'avance. Et je pense que d'ici la mi-avril, cet exercice sera complété." Il remercie une fois de plus le gouvernement de l'avoir écouté et d'avoir donné aux marchands ambulants une place qui leur est due.

"Nous avons contribué à l'économie de ce pays. C'est un très long combat réalisé, et cela avec le soutien du Premier ministre, Pravind Jugnauth." Il pense que d'ici la fin du mois d'avril, tous les marchands trouveront leur place au sein de ce complexe.