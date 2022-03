Algérie: Lancement d'une deuxième opération d'exportation de câbles électriques vers le pays

Une opération d'exportation d'une seconde cargaison de câbles électriques produits par le groupe industriel (GISB ELECTRIC) à destination du Sénégal a été lancée mardi à Mostaganem par le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar.

Le secteur de l'industrie électrique nationale (public et privé), a souligné le ministre, "est important et compte des opportunités prometteuses pour conquérir les marchés africains", rappelant que cette filière stratégique compte actuellement 158 unités industrielles devant contribuer à augmenter les exportations nationales hors hydrocarbures de 5 à 6 milliards USD par an.

Ahmed Zeghdar a également estimé que "ces produits de haute qualité peuvent réduire les importations estimées à 3,4 milliards USD par an, d'environ 1 milliard USD". Il a appelé les investisseurs à se regrouper et à contribuer fortement à l'effort national et au programme de relance économique.

A une préoccupation exprimée par un investisseur concernant l'importation de matières premières, le ministre a assuré que le gouvernement étudie actuellement la rentabilité économique des mines et a exhorté les industriels à investir dans ce secteur pour réduire le taux d'importation qui oscille entre 20 et 95%.

"Ces procédures s'inscrivent dans le cadre des démarches du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer et valoriser le produit national qui s'étalera aux autres filières industrielles surtout électroniques et de transformation", a rappelé le ministre.

Par ailleurs, le ministre a inauguré deux unités industrielles productives à Fornaka et Mesra, ainsi qu'un laboratoire spécialisé dans le contrôle et la conformité de l'énergie électrique.

Lors de la mise en service de l'unité industrielle "Maghreb Lampes", relevant du groupe "Gisb Electric", Ahmed Zeghdar a souligné l'importance de renforcer le tissu industriel national dans le domaine de la sous-traitance et d'augmenter le taux d'intégration. L'unité peut produire 66 millions d'unités de divers types de lampes, notamment à économie d'énergie. L'investissement a nécessité une enveloppe financière de 100 millions de DA et a généré 200 emplois.

Dans la zone industrielle de la commune de Fornaka, le ministre a procédé à la mise en service d'une unité industrielle d'ameublement domestique et de bureau ayant aussi bénéficié des mêmes dispositions pour un investissement privé de 400 millions DA ayant généré, dans une première étape, 175 postes d'emploi.