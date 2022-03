Afrique: Planification familial - Le partenariat mondial Fp2030 ouvre deux bureaux régionaux en Afrique

Sur les quatre pôles régionaux qui seront lancés cette année par le Partenariat mondial pour la planification familiale (Fp2030), les deux se trouvent en Afrique, précisément à Abuja (au Nigeria) et à Nairobi (au Kenya).

Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, accueille, depuis hier, le nouveau bureau mis en place par Family Planning 2030 (Fp2030), un partenariat mondial pour la planification familiale, pour desservir l'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. Selon le communiqué qui nous est parvenu, ce pôle est l'un des 4 qui seront lancés cette année, en plus du pôle d'Amérique du Nord et d'Europe. " Un deuxième pôle africain est également lancé aujourd'hui (hier, Ndlr) à Nairobi, au Kenya, et travaillera à renforcer l'accès à la planification familiale et à la santé et aux droits sexuels et reproductifs en Afrique orientale et australe. Les deux autres pôles seront situés en Asie et en Amérique latine ; chaque pôle coordonnera et soutiendra les activités spécifiques aux pays, tout en reliant ces efforts à un solide réseau régional et mondial ", lit-on dans la note qui nous a été transmise. Cette dernière renseigne que " les deux pôles régionaux en Afrique devraient être pleinement opérationnels au troisième trimestre de 2022 ".

Concernant le pôle régional d'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre, il couvrira 30 pays de la région. Ce bureau régional " fournira aux partenaires de Fp2030 un soutien dans la région en ce qui concerne le développement de leurs engagements dans le cadre de Fp2030, ainsi qu'un soutien technique dans des domaines spécifiques à travers le spectre du plaidoyer, notamment en ce qui concerne les besoins des jeunes, les services et la préparation aux crises humanitaires, et l'intégration de la santé ".

De l'avis de la Directrice exécutive de Fp2030, Dr Samukeliso Dube, leur objectif " est de favoriser un processus d'engagement véritablement dirigé par les pays, non seulement en veillant à ce qu'ils puissent fixer leurs propres objectifs, mais aussi en facilitant l'établissement de connexions meilleures et plus cohérentes avec les autres partenaires du Fp2030 dans la région, créant ainsi des programmes et des mécanismes de responsabilité plus solides ". Poursuivant, elle estime que les pôles régionaux vont mettre " les pays et les partenaires régionaux aux commandes pour la définition de l'agenda, le suivi des progrès et la collaboration ".