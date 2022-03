Cote d'Ivoire: Financement des entreprises - La Boad fait sa promotion auprès des entreprises membres d'Eurocham

La Chambre européenne de commerce de Côte d'Ivoire (Eurocham) et la Banque ouest-africaine de développement (Boad) ont co-organisé, le 25 mars, à l'hôtel Noom d'Abidjan-Plateau, un petit déjeuner d'affaires à l'endroit des entreprises membres d'Eurocham.

La rencontre avait pour objectif de créer un cadre d'échange entre l'institution bancaire régionale et les membres d'Eurocham afin de leur permettre de mieux connaître la banque, sa démarche Rse, ses mécanismes et ses offres de financement aux acteurs du secteur privé et favoriser leur accès aux solutions de financements.

La Boad qui a des engagements d'un peu plus de 1300 milliards de FCfa en Côte d'Ivoire (20% de ses engagements globaux) voulait aussi identifier des porteurs de projets à la recherche de financements en lien avec les cinq secteurs prioritaires de son plan stratégique Djoliba 2021-2025 que sont les infrastructures de transport et des Tic ; l'énergie ; l'agriculture et l'agro-alimentaire ; la santé/éducation et l'immobilier.

Ce plan, à en croire le chef de la mission résidente de la Boad en Côte d'Ivoire, Franchy Nago, propose un ensemble de solutions intégrées pour adresser les besoins de financement du secteur privé et concourir à son développement. " Nous avons deux moyens d'intervenir : nous intervenons directement par un véhicule financier que nous sommes en train de créer et qui met sur la même table l'Etat, le secteur bancaire commercial et les banques de développement et nous avons une approche indirecte par le système bancaire où nous participons aussi bien en equity qu'en dette au niveau de certaines banques pour leur donner la liquidité et les ressources nécessaires pour financer les Pme ", a-t-il expliqué.

Le plan Djoliba devrait avoir un impact concret dans ses différents domaines d'intervention. Par exemple, en matière d'infrastructures routières, il s'agira de la construction de 12 700 Km de routes en vue d'améliorer les infrastructures de transport. En ce qui concerne le secteur agricole, la Boad financera l'aménagement de 12 170 ha de terres pour permettre la production de 170 300 tonnes de riz par an. Ce plan devra favoriser la création de 244 000 emplois dont 16 700 dans l'ensemble du tissu économique constitué par les Mpme (Micros, petites et moyennes entreprises Ndlr) via les lignes de crédit accordées aux banques et institutions de finance inclusive.

La Boad s'engage ainsi à consentir un volume de financements d'environ 3 300 milliards de F Cfa dont au moins un quart pour soutenir le développement du secteur privé ; un accroissement de l'ordre de 50% par rapport aux financements mis en place au cours du plan précédent qui a couvert la période 2015-2019 ", a précisé Ibrahima Diouf, conseiller spécial du président de la Boad. Créée en 2009, Eurocham regroupe 200 entreprises de 12 nationalités de l'espace européen et est un important contributeur de l'Etat de Côte d'Ivoire. " Cette conférence a été bien reçue, si l'on s'en tient aux échanges qui se sont déroulées. Pas mal de questions ont trouvé des réponses et cela montre à quel point la Boad est devenue proactive auprès du secteur privé, elle va à l'encontre des entrepreneurs ", s'est réjoui Julien Delcourt, directeur délégué d'Eurocham.