Togo: Le Made in Togo atterrit au Bénin grâce à un accord

Une simple signature d'accord de partenariat intervenu ce samedi ouvre le marché béninois aux produits togolais. Ainsi en a voulu la plateforme béninoise de e-commerce " WANGNIGNI229 " en paraphant le document avec la plateforme sœur togolais " AVIV'ART ".

Pour Abiola Bello, le responsable en charge du digital de la plateforme béninoise, il s'agit d'une synergie autour d'un objectif commun, celui de la promotion des entreprises locales. " Si nous décidons de venir nous installer nous-mêmes ici, naturellement que cela va nous coûter beaucoup. Alors qu'il y a déjà ici une entreprise qui fait la même chose que nous, il fallait qu'on unisse nos forces pour donner un élan aux entrepreneurs locaux ", a-t-il déclaré. Créée il y a quelques années par Viva Akue-Atsah la plateforme AVIV'ART regorge de plus de 450 produits avec 120 sociétés. Ce partenariat, selon elle, " constitue une grande opportunité pour nous de s'ouvrir davantage sur la sous-région surtout nos propres produits Made by AVIV'ART dans le domaine de cométique également disponibles sur la plateforme ". Comme produits faits par cette plateforme même on cite entre autres les savons DIVINA, le lait de corps MAGNIFIQUE et d'autres produits de gommage.

Le plaisir est partagé, car la plateforme béninoise WANGNIGNI229, à son tour, bénéficiera aussi des mêmes services de visibilité auprès des populations togolaises par sa partenaire togolaise. Les deux structures sont accessibles via les liens suivants https://avivart.net et https://www.wangnigni229.com. Pour rappel, la plateforme AVIV'ART est la marque de l'engagement fait par dame Viva Akue-Atsah avec son expertise en ingénierie informatique. Elle a voulu apporter un plus aux agents dans une quelconque administration qui n'ont souvent pas le temps de faire des achats. L'utilité de cette solution mise au point en 20014 s'est plus fait sentir depuis la survenue de la pandémie à covid19 avec les mesures restrictives.