Cote d'Ivoire: Violences basées sur le genre - L'Association des femmes juristes sensibilise près de 200 femmes à Koumassi-Divo

L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afj-Ci) en partenariat avec l'Ong Internationale Action contre la faim a conduit une activité de sensibilisation, à Koumassi-Divo. Cette sensibilisation suivie de consultation juridiques s'est tenue le 26 mars 2022, au quartier Divo dans la commune de Koumassi. C'était dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes (Jif).

Au cours de cette activité, qui vise à réduire les violences faites aux femmes et aux filles, ce sont près de 200 femmes qui ont été instruites sur les actions et prévention des violences au sein de cette communauté.

A travers des communications sur " mariage, les filiations et la succession ", " agressions sexuelles, physique, maltraitance physique et émotionnelle, déni de ressources, d'opportunité et de service ", " les droits sexuels et reproductifs " l'Afj-Ci entend apporter aux femmes de la communauté de Koumassi Divo la connaissance de leurs droits. Toute chose qui va les encourager à s'ouvrir et à dénoncer publiquement ce dont elles sont victimes.

Les femmes juristes de Côte d'Ivoire ont sensibilisé, informé et éduqué également les parents, les leaders communautaires et religieux, les responsables d'Ong sur la loi interdisant les violences sexuelles. Il s'agit, entre autres, des mutilations génitales féminines (Mgf), du mariage forcé ou précoce, du viol, du harcèlement sexuel, de la pédophilie... Les droits sexuels et reproductifs ainsi que les conséquences négatives des grossesses précoces, sur les nouveaux textes de lois sur le mariage, la filiation, la succession etc. ont été largement abordés.

En abordant " les droits sexuels et reproductifs ", il s'est agi pour l'Afj-Ci de favoriser l'adhésion des parents à l'initiative de santé de reproduction. Qui, selon les femmes juristes, est un atout considérable pour lever certains malentendus et favoriser une meilleure communication parents-enfants en matière de sexualité.

Cette activité de sensibilisation vise à aider les élèves (adolescents et adolescentes) à acquérir des connaissances sur la Santé de la Reproduction. Toute chose qui leur permettra d'adopter des comportements favorables à la promotion de leur propre santé. A travers cette action aussi bien à l'endroit des élèves du lycée des jeunes filles de yopougon et des populations de la commune de Koumassi vise à susciter l'éveil des consciences en vue de favoriser la libération de la parole. Et surtout à sensibiliser les populations sur les droits de l'homme.

A noter que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afj-Ci) a pour mission, la vulgarisation et la protection des droits de l'homme en général, de la femme et de l'enfant en particulier. Pour l'égalité entre les sexes, elle a décidé d'éduquer les populations et particulièrement les femmes et les filles de ces de Koumassi quartier Divo et du lycée moderne de jeune filles de Yopougon sur leurs droits. Afin d'aboutir à leur maintien à l'école, à leur indépendance économique et à leur implication dans la prise des décisions, signe " d'une égalité de chance pour un avenir durable "