Afrique de l'Est: La RDC admise au sein de la East african community

La RDC vient de rejoindre officiellement la Communauté des Etats de l'Afrique de l'est (EAC). La décision a été annoncée ce mardi 29 mars lors du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC qui s'est déroulée en virtuel.

La RDC rejoint dans la EAC, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda.

Les différents dirigeants qui ont pris la parole lors de ce sommet ont félicité le Président Tshisekedi et le peuple congolais pour son adhésion à cette communauté, dont l'objectif est la coopération économique régionale centrée sur les personnes et fondée sur l'économie de marché.

Felix Tshisekedi a dans son mot, proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'East African Community qui aura comme mission de se pencher sur l'environnement, les ressources naturelles, les mines et l'énergie. Il a également suggéré que le siège de ce nouvel organe soit à Kinshasa.

" L'admission de la République démocratique du Congo à la Communauté des Etats de l'Afrique de l'est que nous célébrons aujourd'hui, est sans doute, l'aboutissement heureux de vos efforts personnels et l'expression d'une volonté commune des dirigeants de notre sous-région de bâtir une communauté d'hommes et des femmes solidaires et déterminés à partager un même destin ", s'est réjoui Félix-Antoine Tshisekedi avant de poursuivre :

" Le peuple congolais s'en réjouit et prend par ma voix, l'engagement solennel d'œuvrer de toutes ses forces pour le développement de l'Afrique de l'Est notamment par, l'optimisation de l'exploitation de nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Le peuple congolais vous en saurez à jamais gré ".

Avant l'adhésion de la RDC, la région de l'Afrique de l'Est couvrait une superficie de 1,8 million de km2 avec une population de 132 millions.