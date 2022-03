Afrique: Le prix du carburant s'envole au Togo

Alors que la population togolaise attendait des mesures du gouvernement pour atténuer les effets de la vie chère, ce dernier décide d'augmenter de 20% le super sans plomb et 37% pour le pétrole lampant. Cette inflation suscite colère, désolation et parfois résignation parmi les Togolais.

La journée a mal commencé pour Yao, conducteur de taxi moto, lorsqu'il découvre les nouveaux prix affichés a la station d'essence située au grand carrefour GTA dans la capitale togolaise. Il n'en croit pas ses yeux.

"Nos dirigeants ne pensent pas à nous, sinon, ils n'allaient pas procéder à cette augmentation. La situation est déjà critique pour tout le monde et à plus forte raison, nous les conducteurs de Taxi moto. On n'en peut plus. On pensait qu'ils allaient amoindrir nos souffrances. Avec cette augmentation de prix du carburant, je crois qu'ils veulent signer notre arrêt de mort.", estime Yao.

L'essence sans plomb passe de 505 FCFA à 595F, le gasoil a subi une augmentation de 80 F CFA. La plus forte hausse concerne le pétrole lampant qui est vendu désormais à 550 F CFA contre 400 F auparavant. Francis Mawuéna, cadre dans une société de la place.

"C'est excessif. Le pétrole lampant est le plus consommé. Vous allez dans les fermes, les villages, les femmes, les vieillards, c'est le pétrole lampant qu'ils utilisent. Moi je ne peux pas comprendre qu'on laisse le prix du gaz butane intact, et que c'est le pétrole lampant dont on a pensé augmenter le prix. Moi je n'ai pas compris", affirme-t-il.

Quelques heures après l'annonce de ces hausses, le gouvernement passe au service après-vente et tente d'expliquer sa décision. Plaidant coupable, le ministre du Commerce justifie cette hausse des prix par la conjoncture internationale.

"Ces évolutions sont essentiellement dues à l'environnement économique dans lequel nous évoluons et surtout à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. S'agissant du carburant, En 2019, le brut était de 18 dollars le baril. Aujourd'hui nous sommes en 2022, nous sommes passés de 18 dollars à 110 voire 120 dollars le baril.", estime Kodjo Adédzé.

"Une augmentation exponentielle qui a suffisamment fait saigner le budget de l'Etat, je voudrais l'avouer. Si les prix sont maintenus depuis Juin 2021, c'est qu'il y a eu de gros efforts fournis par l'Etat au prix de fortes subventions. Si nous avions la magie de maintenir ces prix, nous l'aurions fait", reconnait-il.

Le ministre Kodjo Adédjé a annoncé que les nouveaux prix sont eux aussi subventionnés, autrement le super sans plomb se vendrait à plus de 700 F CFA et le pétrole lampant à 800 F CFA le litre.