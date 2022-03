Kenya: Les candidats à la présidentielle draguent les électeurs du mont Kenya

La bataille en vue de la présidentielle s'accélère au Kenya. La campagne s'ouvre officiellement le 29 mai, mais depuis plusieurs semaines déjà, les meetings se multiplient aux quatre coins du pays. Une région canalise l'attention des principaux candidats et de leurs soutiens : le mont Kenya. Le sortant Uhuru Kenyatta, dont c'est le fief, s'active pour tenter d'y imposer son dauphin Raila Odinga, et contrer la percée de William Ruto dans cette région-clé. Elle représente un tiers des votants. Et fut le berceau de trois des quatre présidents qu'a connu le Kenya.

Réceptions à la présidence, réunions dans le lodge d'État, meetings... Ces dernières semaines, le président Kenyatta bichonne les notables du mont Kenya. Le week-end dernier encore il les a réunis autour d'un message clair : il faut soutenir Raila Odinga. Le chef de l'État n'ignore pas que son dauphin, candidat à la présidentielle pour la 5e fois, a toujours fait des scores très faibles dans cette région pourtant cruciale pour remporter une élection.

Le phénomène porte même un nom, explique Dismas Mokua, analyste politique. " On appelle ça la "RailaPhobie" au mont Kenya. C'est comme une peur profonde de Raila Odinga, qui est le résultat de toute une propagande toxique qui a consisté à dire depuis des années aux habitants du mont Kenya qu'il était dangereux, que s'il est élu président il va prendre vos femmes et vos maisons... Si vous demandez à la majorité des habitants du mont Kenya pourquoi ils ont peur de Raila Odinga, souvent ils n'ont même pas de raison. On leur a toujours dit qu'il était dangereux. Mais actuellement, le président Kenyatta ne ménage aucun effort pour inverser la tendance. "

D'autant que la popularité du chef de l'État s'est érodée dans la région au cours de son mandat sur fond de crise économique. Tandis que William Ruto, son rival, qui a arpenté la région ces dernières années, a récemment reçu des soutiens de poids parmi les notables du mont Kenya. Pour enrayer cette tendance, selon la presse kényane, le parti d'Uhuru Kenyatta, aurait également dépensé, depuis le mois de janvier, l'équivalent de 300 000 euros en campagne d'affichage en l'honneur du chef de l'État.