Afrique: Il ne peut y avoir de sécurité dans l'espace CEN-SAD sans développement durable (Pdt du Conseil exécutif)

Rabat — Il ne peut y avoir de paix et de sécurité dans l'espace de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) sans un développement durable, harmonieux et profitant aux populations de cette région, a indiqué mardi à Rabat le président du Conseil exécutif de la CEN-SAD, Chérif Mahamat Zene.

"Il est donc urgent de donner à notre organisation les moyens de ses ambitions et de sa mission", a-t-il ajouté à l'ouverture de la 21ème session ordinaire du conseil exécutif de la CEN-SAD.

Dans ce sens, M. Zene a mis l'accent sur la nécessité de mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en œuvre effective de la réforme institutionnelle et du Plan Quinquennal d'Action Prioritaire (PQAP) 2022-2026.

Cette mobilisation des ressources, a-t-il poursuivi, doit s'accompagner de la mise en place d'un mécanisme efficace de reddition rigoureuse des comptes dans la gestion et de suivi/évaluation dans la mise en œuvre des décisions prises à chaque étape.

Au regard des contraintes auxquelles fait face la CEN-SAD, M. Zene a relevé que l'organisation, engagée dans un processus de réforme structurelle et institutionnelle depuis près de 12 ans, éprouve encore d'énormes difficultés pour relever les défis liés à l'atteinte de ses nouvelles priorités axées sur le développement durable, la paix et la sécurité.

Pourtant, a-t-il affirmé, elle dispose d'un riche potentiel et des avantages comparatifs évidents pour jouer sa partition dans l'atteinte de ses nobles objectifs.

Au plan de l'intégration économique, il a fait remarquer que la présence de la Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le Commerce dans 14 États membres, constitue un excellent outil de la CEN-SAD pour promouvoir le secteur privé, moteur du développement économique.

En matière de développement durable et de renforcement de l'architecture de paix et de sécurité, M. Zene a estimé que la CEN-SAD peut et doit être un acteur majeur dans la mise en œuvre des projets vitaux pour les États membres comme "la Grande Muraille Verte", les projets d'adaptation aux changements climatiques, la promotion des énergies renouvelables, la réduction des menaces liées à la circulation illicite des armes légères, au développement du terrorisme et de la criminalité transfrontalière, ainsi qu'au trafic de la drogue et à la traite des personnes.

La situation sécuritaire dans le Sahel demeure plus que jamais préoccupante, a-t-il prévenu, expliquant que l'insécurité et l'instabilité sont essentiellement dues à la persistance des attaques terroristes qui ne cessent de s'étendre dans et au-delà du Bassin du Lac-Tchad et du Sahel.

Rappelant que la session du Conseil Exécutif, tenue en 2012 à Rabat, a été une étape décisive dans le processus de réforme qui a assigné à la CEN-SAD des objectifs recentrés prenant en compte les défis socioéconomiques, politiques, sécuritaires et environnementaux, M. Zene a tenu à saluer cet engagement fort et constant du Royaume pour la construction et le renforcement de la CEN-SAD.

Il s'est dit convaincu que cette 21ème session du Conseil Exécutif sera une étape décisive dans la marche de la CEN-SAD vers une relance effective et durable de ses activités pour occuper valablement sa place dans son espace et devenir un interlocuteur incontournable des partenaires internationaux, régionaux et sous régionaux.

Cette importante réunion s'inscrit dans la droite ligne des priorités établies par le traité révisé de la CEN-SAD qui s'articulent principalement autour de deux chantiers majeurs, à savoir le développement durable et la paix et la sécurité dans notre espace commun.