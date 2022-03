Sénégal/Egypte: Les Lions au bout du suspense pour une 3e participation au Mondial

Diamniadio — Les Lions du Sénégal se sont qualifiés mardi pour la troisième phase finale de Coupe du monde de football de leur histoire, après leur victoire sur l'Egypte au stade Abdoulaye-Wade de Diamnadio.

Ils sont venus à bout des Pharaons par 3 tirs au but à 1, obtenant ainsi leur deuxième qualification consécutive à cette compétition, après celle de 2018 en Russie. Les joueurs sénégalais ont très tôt montré leur envie, en entrant dans le match dès les premières secondes de jeu. L'objectif semblait clair : marquer le plus tôt possible pour remettre les pendules à l'heure. Un objectif qu'ils parviennent à atteindre après seulement deux minutes de jeu. Sur un coup franc de Gana Gueye, Boulaye Dia ouvre le score, plongeant le stade Abdoulaye-Wade dans une ambiance indescriptible. Les Lions donnent du fil à retordre à une équipe égyptienne quasi inexistante pendant les 45 premières minutes. Youssou Sabaly, absent depuis plus d'un an, a marqué son retour. Héritant du très technique Trezeguet, le joueur du Betis Séville (Liga, Espagne) ne laisse aucune chance au joueur égyptien. Mohamed Salah et les joueurs égyptiens, impuissants face à la furie des Lions, multiplient les fautes.

Les récupérations de Sadio Mané et les débordements d'Ismaila Sarr ne donnent aucun répit aux Egyptiens. Les joueurs sénégalais, galvanisés à chacune de leurs actions par un public venu nombreux, se sont montrés ultra dominateurs. A la mi-temps, ils menaient sur le score d'un but à zéro. Au retour des vestiaires, l'Égypte fait une meilleure entame et se montre plus dangereuse, sans toutefois inquiéter l'équipe du Sénégal. Seuls face gardien égyptien, Boulaye Dia et Ismaila ne parviennent pas à corser le score, resté inchangé à la fin du temps réglementaire.

Les deux équipes sont donc obligées d'en passer par les prolongations pour se départager. Dans la première période, Ismaïla Sarr a encore l'occasion de donner l'avantage aux Lions, mais il bute à nouveau sur le gardien égyptien El Shenawy. Le Sénégal se créera même plusieurs occasions, mais ne parvendra pas à les convertir en buts. Et il faudra entendre la séance des tirs au but pour voir les Lions s'imposer par 3 buts à 1. Après les éditions de 2002 et 2018, le Sénégal décroche sa troisième qualification pour une coupe du monde. Les Lions prendront part donc au prochain Mondial de football prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.