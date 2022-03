Congo-Brazzaville: Coopération - La délégation de la Banque mondiale visite le LNSP

En visite de travail à Brazzaville, le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Ousmane Diagana, a visité le 29 mars, en compagnie des ministres chargés de la Santé et du Plan, Gilbert Mokoki et Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babackas, le Laboratoire national de santé publique (LNSP). Une structure que la BM accompagne dans le cadre du Projet de réponse urgente à la covid-19 (PRUC-19), d'un montant de 23,3 millions de dollars.

Après un accueil chaleureux, le vice-président de la BM pour l'Afrique de l'Ouest et du centre a suivi au siège du LNSP, la présentation de cette structure par son directeur général, le Pr Roch Fabien Niama, ce qui se fait afin de transformer ce laboratoire pour atteindre les normes d'un institut Pasteur. Il est question de trois défis majeurs à relever, à savoir l'actualisation des textes ; la modernisation et l'extension des activités ; et enfin, le défi de la qualité, autrement dit amener le laboratoire à être certifié.

Au cours de cette visite, la délégation a saisi l'occasion pour apprécier les travaux qui se font avec un accent particulier sur les spécificités de chaque unité.

Flattée par cette visite, Ousmane Diana s'est réjoui du partenariat qui lie la BM au gouvernement de la République du Congo. Selon lui, le LNSP occupe une place de choix dans le dispositif national de santé en ce sens qu'il joue un rôle capital dans l'alerte par rapport aux maladies, aux épidémies, dans la collecte et l'analyse des données pour confirmer où informer des situations d'alerte par rapport aux maladies.

" Donc, la BM est très satisfaite d'avoir accompagné le LNSP dans le cadre du projet qu'on appelle le Projet de réponse d'urgence à la covid-19 d'un montant de 23,3 millions de dollars, également d'avoir intégré ce dispositif dans le cadre de notre réponse sur le plan régional. Vous savez, les maladies ne connaissent pas de frontières, donc, il faut une réponse globale, mais il faut aussi une réponse régionale pour sauvegarder la santé de la population, condition sine qua non du développement ", a expliqué le vice-président de la BM pour l'Afrique de l'ouest et du centre, à l'issue de la visite.