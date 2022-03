Congo-Brazzaville: One Gospel press - Un collectif engagé à faire la chronique gospel autrement

Présidé par Jacko Mputela, le collège des fondateurs composé de huit journalistes et animateurs télé, présenté à l'occasion d'une cérémonie solennelle agrémentée par quelques chantres de la place, le 26 mars au Showbuzz, a reçu la bénédiction du patriarche Charles Nkelani, pasteur pentecôtiste âgé de 92 ans.

En présence de nombreuses personnalités du monde évangélique, pasteurs et chantres, le collectif One gospel press a révélé son objectif primordial à travers son engagement à " accompagner les activités évangéliques par la communication ".

Aux dires du pasteur Jacko Mputela, l'équipe dont il préside est porteuse " d'un nouveau vent médiatique " suite à un mandat divin. Depuis le 13 octobre 2021, a-t-il dit, " huit journalistes et animateurs télé ", dont lui-même, " ont reçu par la grâce de Dieu, le fardeau de faire la chronique gospel autrement ". Ils ont pris à cœur l'ordre suprême prescrit dans la Bible: " "Allez et faites de toutes les nations des disciples" est la recommandation de notre Me Jésus-Christ. Ayant compris la quintessence de cet ordre, nous pensons, avec beaucoup d'humilité, que la voix des ondes que nous utilisons est un outil parfait pour l'expansion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre ".

Le collectif One gospel press s'est ainsi constitué en " un réseau de journalistes et animateurs culturels qui s'est assigné pour but l'évangélisation à travers les médias ". Il entend dès lors prester " dans les règles de l'art pour l'expansion de l'évangile à travers les médias ". Il a recueilli l'assentiment de nombreux serviteurs de Dieu, chantres et pasteurs. Pour preuve, la cérémonie de présentation a été agrémentée par certains chantres, en l'occurence Kashe Kashala, les Kunda sisters, Denis Ngonde, Paul Balenza et Matou Samuel. Tandis que le patriarche Charles Nkelani l'a béni et prié pour le recommander à la grâce divine.

Des membres sur toute l'étendue du pays

Le collège des fondateurs de One gospel press est composé de huit membres: Rémy Kalonji, Dorcas Kapinga, Angèle Phaka, Espérant Kasongo, Bradley Wiwi, Gloria Luzumu, alias Mama Africa, Nathalie Atatama et Jacko Mputela auxquels s'est ajouté Larsen Benda, dit le sénateur. Par ailleurs, a souligné le président, le collectif " a ses membres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays ". C'est par le biais de ces derniers qu'il a l'option de " former, conseiller et informer en luttant contre les antivaleurs et les dérapages qui gangrènent la profession ". Pour ce faire, il " se déploie dans quatre domaines, à savoir évangélisation et prière, communication et information, formation et conférences, événementiel et management ".

En outre, a indiqué Jacko Mputela, " le collectif n'a pas la prétention de corriger qui que ce soit ou quoi que ce soit ". Et de poursuivre: " Loin de nous également la prétention de détenir l'apanage de toute la connaissance. Nous voulons humblement apporter notre pierre à l'édifice par les grâces que le Seigneur Jésus-Christ a placées dans chacun de nous ". Mais encore, a-t-il, affirmé : " Nous comptons, au-delà de nos émissions, être actifs dans les œuvres philanthropiques, culturelles et événementielles dans le but d'accompagner le gospel ".