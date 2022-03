Congo-Brazzaville: Le pays au féminin - Un défilé de mode pour célébrer la créativité des femmes

La première édition du salon de la femme " Le Congo au féminin " a accordé une part belle aux créateurs locaux qui ont saisi l'occasion non seulement pour exposer et vendre leurs articles mais également de les faire valoir aux yeux du public à travers un défilé de mode haut en couleur.

La parade vestimentaire aurait dû se dérouler en plein air mais pour des caprices météorologiques, elle a été rattrapée dans la salle où s'est tenue la majeure partie des échanges liés à la première édition du salon de la femme " Le Congo au féminin ". Un événement dont le but a été de faire connaître, valoriser et célébrer le savoir-faire des femmes dans plusieurs domaines d'activités, dont la mode.

La première marque à ouvrir le show de cette soirée, le 25 mars, a été Molato avec sa nouvelle collection " Uhuru ". Tour à tour, les mannequins, de jeunes et belles demoiselles, ont présenté au public des tenues allant des robes kimono aux combinaisons ainsi que des ensembles de pantalons larges et hauts confectionnés avec des tissus fluides aux couleurs chaudes et attrayantes. Basée à Pointe-Noire, la marque de couture existe depuis cinq ans et crée des vêtements pour hommes, femmes et enfants ; ainsi que des accessoires comme des sacs, bijoux, etc.

Après Molato, c'est Créadeline qui a nourri visuellement l'assistance avec sa collection " Plumage " qui se veut un rehaussement de la beauté féminine avec des tissus comme du pagne et des plumes, du bazin, du super cent. Cette dernière se constituait, entre autres, de robe brodée, robe de soirée, des ensembles en pagne de jupe et haut en taille-évasée, etc. " Nous existons depuis cinq ans déjà. Et en participant à cet événement, j'ai remarqué qu'aujourd'hui les femmes congolaises ne sont plus comme dans l'ancien temps où elles étaient renfermées et avaient peur d'oser. Je vois plutôt que les femmes, jour après jour, sont en train d'aller de l'avant en instaurant un véritable vent de l'entrepreneuriat ", a déclaré Adeline Milandou, styliste-modéliste et responsable de la marque.

Le défilé de mode s'est clos avec la marque Habi création. Les articles portés magnifiquement par les mannequins donnaient à voir plusieurs tenues à la fois pour le quotidien d'une femme entrepreneure que pour des rencontres ou diners d'affaires comme un ensemble jupe et blouse, des robes longues et amples avec fontes en soie aux motifs ethno-chic, un ensemble kimono et pantalon, un ensemble pantalon et une blouse en tissu léger. Notons que ce spectacle vivant s'est terminé sur une touche positive car le public a salué le talent des créatrices ainsi que le professionnalisme des mannequins qui dégageaient à la fois beauté, assurance et élégance.