Congo-Brazzaville: Le dernier hommage de la République à l'ancien ministre Martin Coussoud-Mavoungou

La nation reconnaissante a rendu un dernier hommage, le 29 mars au Palais des congrès de Brazzaville, à l'ancien ministre et secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, décédé le 14 mars dernier à Paris, en France, à l'âge de 63 ans. La cérémonie s'est déroulée en présence du couple présidentiel et d'une délégation venue de la Côte d'Ivoire.

Après s'être incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu qui a été ensuite conduite à l'aéroport international Maya-Maya pour Pointe-Noire où il sera inhumé le 30 mars à Bilala, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a eu des mots justes pour saluer la mémoire de son collaborateur. " ... Le destin nous y conduit chacun à son tour, chacun à son jour. Nous envisageons toujours une deuxième vie dans l'univers incertain du souvenir. Incertain parce que le souvenir lui-même est une demi présence qui maintient le désir et qui s'efface avec l'indifférence ", a écrit le président de la République dans le livre de condoléances ouvert dans la salle de banquet du Palais des congrès.

Et d'ajouter : " Du camarade Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, nous retiendrons le souvenir d'un homme qui savait plaire et savoir plaire est un charme politique puissant. Une vertu n'est rien si elle n'est pas aimable car, c'est par-là qu'on l'apprécie. Pour qu'on vous soit bienveillant il faut être bienfaisant, il faut être bienfaiteur à toutes les mains, il faut aimer pour être aimé. La courtoisie est la plus grande des séductions des illustres personnages. Et courtois, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou l'a été tout le temps que nous avons collaboré. La densité de sa vie démontre à suffisance qu'il a su bien s'insérer et s'enraciner dans le décor merveilleux des bâtisseurs de l'humanité. C'est pourquoi, nos gémissements céderont vite le pas à l'espoir de le voir désormais rayonner éternellement ", a conclu le chef de l'Etat.

Conduisant la délégation ivoirienne, le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Abdoulaye Fofana, a indiqué que le 29 mars 2022 est un jour de deuil non seulement pour la République du Congo mais aussi pour la communauté maritime africaine. Selon lui, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, qui avait adopté la Côte d'Ivoire comme deuxième patrie, a longtemps œuvré pour le développement de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Abidjan. Un institut de formation de vingt-cinq pays de l'Organisation maritime d'Afrique de l'ouest et du centre.

Un serviteur acharné de l'Etat

Président du comité des experts de l'Afrique de l'ouest et du centre en vue de préparer les documents pour la réorganisation de l'Académie maritime en juillet 1993, il a organisé, en novembre 2009 à Brazzaville, la 8e session du Conseil d'administration de cette académie et dirigé avec brio la présidence de son Conseil d'administration de 2009 à 2016. " Durant cette période, il a mené plusieurs actions qui ont contribué au développement de cette institution. Il s'agit, entre autres, de l'organisation du concours d'entrée à l'Académie à l'intention des bacheliers de nationalité congolaise qui a abouti à la formation de 173 élèves congolais à cette académie de 2009 à 2016. Toutes ces actions ont contribué à permettre à cette institution d'atteindre le rayonnement qu'elle connaît aujourd'hui et lui ont valu la reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire qui l'a élevé au rang d'Officier dans l'ordre du mérite ivoirien en 2017 ", a témoigné Abdoulaye Fofana.

Né le 12 novembre 1959 à Dolisie, dans le département du Niari, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a fait de brillantes études sanctionnées par une maîtrise en droit des affaires, obtenue à l'université de Montesquieu 1 à Bordeaux (France) en 1982 et un diplôme de l'Ecole des administrateurs des affaires maritimes trois ans plus tard. Cadre chevronné de l'administration maritime, il a été ministre du 7 janvier 2005 au 15 mai 2021.

Ministre des Petites et moyennes entreprises, chargé de l'Artisanat (2005-2007) ; ministre des Transports maritimes et de la Marine marchande de décembre 2007 à septembre 2009 ; ministre délégué, chargé de la Marine marchande (2009-2015) ; ministre à la Présidence, chargé des Zones économiques spéciales (2015-2016) ; ministre des Affaires foncières et du Domaine public de 2016 à 2017 ; ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique de 2017 à 2021. Après avoir occupé les fonctions de ministre pendant seize ans, il a été nommé depuis août 2021 secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

Membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT) depuis 2006, il était le député titulaire de Mvouti depuis 2007. Ceci après avoir été député suppléant de la première circonscription électorale de Mvouti de 1993 à 2007.

Faisant l'éloge funèbre, le ministre en charge des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Jean-Marc Thystère Tchicaya, a reconnu les compétences et la loyauté de ce serviteur acharné de l'Etat. " Le secteur maritime de la République du Congo vient de perdre une illustre personnalité et la sous-région d'Afrique centrale l'un des plus grands experts du domaine qui aura contribué, de manière qualitative, à la promotion et aux mesures de régulation de ce secteur ", a-t-il souligné.

Notons que peu avant les derniers adieux de la nation, le PCT lui a aussi rendu un dernier hommage au siège communal de Mpila, en présence de son secrétaire général, Pierre Moussa. Grand officier dans l'ordre du mérite congolais ; commandeur dans l'ordre du mérite maritime français, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou était marié et père de neuf enfants.