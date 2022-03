Afrique: Match amical Belgique # Burkina (3-0) - La marche était haute pour les Etalons

Les Etalons ont été sèchement battus par les Diables rouges de la Belgique (3-0), en match international amical hier 29 mars, à Anderlecht. Les Etalons, qui avaient promis une farouche opposition face à la meilleure équipe au classement FIFA, n'ont finalement pas fait le poids.

Christian Bentéké (20), entré en cours de partie, a scellé le sort de la rencontre en marquant le 3e but de la Belgique:

Jouer en équipe et se battre les uns pour les autres. C'est ce qu'attendait le coach intérimaire des Etalons, Oscar Barro, lors du match amical international entre la Belgique et le Burkina, ce 29 mars 2022. Pour ce match de prestige, une première pour les Etalons, l'entraineur intérimaire, Oscar Barro, a compté sur le retour de quatre cadres absents lors du match face au Kosovo, le 24 mars dernier.

Il s'agit du capitaine Bertrand Traoré, Issoufou Dayo, Blati Touré et du portier Hervé Koffi. Le principal enseignement de cette rencontre est que les Etalons n'ont fait illusion que juste 15 mn au Lotto Park d'Anderlecht. Lors d'un premier quart d'heure prometteur, le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont donné l'impression aux quelques 18 000 spectacles d'avoir les moyens de rivaliser avec la 1re nation mondiale au classement FIFA. Les poulains de Oscar Barro étaient bien en place dans leur système de 4-2-3-1 dès le coup d'envoi donné par l'arbitre néerlandais. En tous les cas, les meilleures offensives sont burkinabè et Dango Ouattara avait la balle de l'ouverture (3e ) du score au bout du soulier, sur perte de balle de la défense des Diables rouges, mais perd son duel face au portier belge.

Les Etalons jouent sans complexe et ont à nouveau failli scorer sur une tête du défenseur Edmond Tapsoba (7e ), à la suite d'un corner. Les Belges vont faire redescendre les Burkinabè de leur nuage sur leur première occasion du match. La jeune star montante du football belge, Hans Vanaken, seul dans la surface de réparation, punit les Etalons d'une tête croisée. Les vieux démons de la rencontre de Pristina ressurgissent dans l'écurie. Le Burkina Faso va encaisser un deuxième but, deux minutes plus tard, par Leandro Trossard à la suite d'une étrange passivité de la défense. Le staff technique, qui a pourtant indiqué avoir tiré les leçons du naufrage de Pristina, n'a pas totalement résolu tous les errements tactiques de ses poulains. Leurs sorties de balle sont lentes et les passes trop imprécises pour déstabiliser le bloc compact des Diables, bien regroupé dans leur 3-4-3. En phase défensive, le pressing burkinabè n'est pas cohérent et beaucoup d'espaces sont laissés aux jeunes belges. Ceux-ci sont sur un matelas et ne forcent plus.

Des Etalons impuissants:

La seconde période sera la copie conforme de la 1re période. Elle montre même l'écart de niveau existant entre les deux formations. Certes, cette information était connue bien avant le match, mais l'on comptait sur la grinta des Etalons pour tenter d'équilibrer les débats. La petite lueur d'espoir, avec les entrées simultanées de Cédric Badolo et de Aziz Stéphane Ki (58e ), n'a été que de courte durée. Le temps que Dango Ouattara trouve la barre transversale (72e ) sur une belle frappe enroulée, la seule véritable occasion de la deuxième période, les Etalons seront à nouveau éteints par la vivacité des Belges. Ils vont clore leur tranquille soirée par la belle tête décroisée (70e ) de l'attaquant de Crystal Palace, Christian Bentéké, à peine entré en jeu. Le moins que l'on puisse dire est que la marche était haute pour les Etalons du Burkina.

Sans forcer et qui plus est avec une équipe constituée de joueurs ayant moins de 50 sélections, les Belges ont été supérieurs durant toute la rencontre. Les Burkinabè n'ont pas réussi à fermer les intervalles et surtout les couloirs durant toute la rencontre. Les deux milieux défensifs que sont Adama Guira et Blati Touré ont été surclassés par la technique de Youri Tielemans et de la jeune star Hans Vanaken. En outre, l'animation offensive burkinabè manquait de rythme pour faire mouche. Le score de 3-0 a été logique même s'il pouvait être plus corsé si la Belgique avait appuyé davantage sur l'accélérateur. Les Etalons se sont mesurés à une montagne. Ils ont été corrigés sur certaines phases de jeu, mais ils ont été loin d'être ridicules. La grande satisfaction est que ce match a permis de mesurer l'immense boulot qui reste à faire pour espérer un jour faire bonne figure face aux grands d'Afrique et surtout du monde.