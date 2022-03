Burkina Faso: Transparence climatique nationale - Un site internet lancé

La ministre de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau et de l'Assainissement, Dr Maminata Traoré, a lancé, le mardi 29 mars 2022, à Ouagadougou, la plateforme numérique du système de mesure, de rapportage et de vérification au Burkina Faso.

Le Burkina Faso dispose désormais d'une plateforme numérique du système de Mesure, de rapportage et de vérification (MRV). Le lancement de cette plateforme numérique, accessible sur www.mrv-burkina.bf, a eu lieu, le mardi 29 mars 2022, à Ouagadougou. Selon la ministre de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau et de l'Assainissement, Maminata Traoré, cette plateforme a été conçue par le gouvernement à travers le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD) dans le but d'améliorer la transparence climatique nationale. Il s'agit, a-t-elle expliqué, d'un outil qui permet de stocker et de partager des informations relatives aux émissions des gaz à effet de serre dans les secteurs de l'énergie, des procédés industriels, la foresterie et autres utilisations des déchets.

La ministre en charge de l'environnement, Maminata Traoré: " Cet outil va permettre de donner et chiffrer l'état des gaz à effet de serre dans notre pays ".

" Il donnera également des informations sur les actions d'atténuation et d'adaptation entreprises au Burkina Faso ainsi que les soutiens reçus en termes de financements, de renforcement de capacités et de transfert de technologie ", a-t-elle indiqué. Elle a rassuré que les données sur la plateforme seront régulièrement mises à jour et actualisées par un comité de suivi et une équipe de gestion des inventaires de gaz à effet de serre spécialement mis en place. Le développement de cette plateforme a bénéficié du soutien de Global green growth institute (GGGI) ou Institut mondial pour la croissance verte et de l'appui financier de la Coopération suédoise à travers le projet d'élaboration d'un système de mesure, de rapportage et de vérification au Burkina Faso.

Pour le directeur général de GGGI, Dr Franck Rijsberman, cette plateforme numérique MRV constitue un outil de partage et d'archivage des données sur les inventaires des émissions de gaz à effet de serre. Tout en félicitant les acteurs qui ont élaboré cet outil, Dr Rijsberman a confié que sa structure accompagne le gouvernement dans sa transition vers une croissance verte, notamment à travers la mise en œuvre de plusieurs projets. Pour la représentante de l'ambassadeur de la Suède au Burkina, Delphine Ouédraogo, le lancement de cette plateforme numérique symbolise une étape majeure dans la prise de mesures permettant d'aider le pays des Hommes intègres à répondre aux exigences conformément à l'Accord de Paris 2015. Ce système aidera également, a-t-elle soutenu, le pays à assurer le suivi des engagements de l'Accord de Paris et dans les négociations futures en matière de réduction des gaz à effet de serre.