Sénégal: Les collectivités territoriales appelées à oeuvrer pour favoriser l'accès aux opportunités d'emploi

Dakar — Les collectivités territoriales doivent "mener des actions concrètes" en vue de favoriser l'accès aux "opportunités d'emploi", a déclaré mardi le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye.

Elles doivent, pour cela, promouvoir une "politique de développement économique territoriale mobilisant tous les acteurs autour des objectifs de développement", a-t-il estimé.

Il lançait mardi l'atelier national d'information sur les modalités de mise en œuvre du Projet de soutien aux initiatives de développement de l'emploi au niveau local (PSIDEL).

Il considère que "la nouvelle orientation des interventions des collectivités territoriales, plus ambitieuse, axée sur la promotion et la relance des économies locales des différents territoires du Sénégal, appelle, de notre part, une démarche plus incisive et plus audacieuse".

Le Projet de soutien aux initiatives de développement de l'emploi au niveau local compte mettre l'accent sur l'employabilité des jeunes et des femmes par le bais du partenariat, pour une meilleure territorialisation des politiques en la matière.

Il s'agit, "pour les territoires, de mener des actions concrètes pour l'accessibilité aux opportunités d'emplois grâce à̀ une politique de développement économique territorial mobilisant tous les acteurs autour des objectifs de développement", a-t-il précisé.

"Au moment où certains paradigmes entrent en jeu, nos collectivités territoriales doivent se montrer créatives et réinventer les modes de production, de transformation et de distribution des produits et services dans une vision à long terme, qui prenne en compte les territoires et les sociétés qui y vivent, mettant au centre des préoccupations, le concept de l'emploi et de l'employabilité", a-t-il estimé.

Il considère que le défi le plus urgent "pour nos collectivités territoriales dans la promotion de l'emploi, demeure l'établissement d'un environnement favorable à la création et au développement des entreprises au sein des territoires". Il a rappelé que "l'entreprise demeure le moteur de la création de valeur et est, à ce titre, un acteur clé du développement territorial".

Le Projet de soutien aux initiatives de développement de l'emploi au niveau local (PSIDEL) est mis en œuvre par l'Association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes (ASADICTATAAN). Selon Omar Wade, le président de cette association, "il s'agit d'étendre à 30 collectivités territoriales, l'initiative pilote qui a été menée pendant deux ans, dans neuf collectivités territoriales".

Il a rappelé que "cette initiative consistait à voir comment (... ) accompagner pour gérer, développer les collectivités locales autrement en les engageant dans une dynamique économique".

"Après des séries de formations pour faciliter l'accès à l'information avec l'accompagnement de la FKA et avec l'expérience COVID-19, nous avons vu qu'il fallait aller vers le numérique, en mettant en place une plateforme digitale pour une formation en décentralisation", a-t-il expliqué.

Caroline Hauptmann, représentante-résidente de la Fondation Konrad Adenauer, partenaire financier du projet, déclare que "les thématiques autour de la décentralisation font partie des premiers projets de la Fondation.