Burkina Faso: Contrôle prix des produits de grande consommation - Le ministre Abdoulaye Tall fait le marché

Bientôt ce sera le mois de ramadan, et le ministre du Commerce a fait le tour de quelques magasins. Et pour qu'à cette période de pic de la consommation les acteurs du commerce ne fassent pas de profit sur le dos des consommateurs, le ministre du Commerce, Abdoulaye Tall, a lancé le mardi 29 mars 2022, dans l'enceinte du SIAO, une opération de contrôle des prix. Il a ensuite fait le tour pour constater, dit-il, l'existence des produits, les prix pratiqués et vérifier la conformité de ces prix avec ceux convenus conformément au protocole d'accord existant.

Peu après 10 heures, la file de véhicules transportant la délégation ministérielle, des membres de la direction de contrôle, la brigade et l'agence de qualité et des normes se met en branle. C'est parti pour une petite ronde dans la ville de Ouaga avec pour objectif de contrôler des prix des produits de grande consommation, s'assurer in fine que le consommateur burkinabè est protégé et que les acteurs ne vont pas profiter de cette situation pour tirer le meilleur profit au détriment du consommateur.

" Bientôt nous allons entrer dans le mois de ramadan qui est un mois de grande consommation. Cette année particulièrement, le contexte international fait qu'il y a une pression sur les prix. Les produits de grande consommation sont réglementés. A ce titre, comme la demande va exploser du fait du mois de ramadan, la tentation est grande pour certains acteurs. En tout état de cause la finalité serait d'augmenter le prix de façon anormale en dehors du cadre défini ", a expliqué le ministre du Commerce, Abdoulaye Tall.

La première destination est à un jet de pierre du SIAO. Il s'agit de l'un des magasins de la société de distribution Genedis Burkina, située à proximité de la compagnie de transport en commun Elitis. Dans le vaste magasin, on trouve quelques centaines de bidons d'huile, de sacs et de cartons de sucre entreposés. L'entrepôt est pour le moment vide. Mais à l'extérieur deux remorques s'apprêtent à y entrer et y décharger leurs cargaisons. Son directeur général, Zanga Seydou Sessouma, est tout de même rassurant. " Chez nous ramadan ne commence pas maintenant. Nous avons livré à nos clients les produits depuis un mois. Ils ont fait leurs stocks. Nous avons pris les dispositions pour qu'on puisse disposer du sucre pendant cette période ", a-t-il expliqué. Dans ce magasin les prix appliqués pour le carton de sucre sont de 18 750 francs et 30 000 pour le sac de sucre granulé et de façon globale les poids sont respectés.

Dans le quartier Dagnoën se trouve un autre entrepôt de produits de grande consommation de la Société de commerce moderne du Burkina (SOCOM Burkina). On y trouve de l'huile, Savor et Nada, de la mayonnaise et du lait. Dans le magasin d'huile on dénombre 19 419 bidons de marque Savor et 4 889 bidons de Nada qui se vendent respectivement l'unité à 22 250 francs CFA et 22 000 francs. Le président-directeur général de l'entreprise, Aboubacar Boukaré Ouédraogo, est certain de pouvoir satisfaire la demande. Pour lui, il n'est pas question de faire monter les enchères en cette période. " Le ramadan est un mois de grâce. Si tu ne peux pas diminuer, il ne faut pas augmenter les prix pour gagner. Ce que nous voulons, c'est la bénédiction ", a-t-il affirmé.

Afin de se faire une idée des prix des produits chez les détaillants, le ministre du Commerce a aussi fait une halte dans une boutique ordinaire. D'ailleurs c'est l'acte qui a clos sa sortie. Situé en face de l'hôpital Saint-Camille, l'établissement Bélem et frères fait dans les règles. " Il a affiché les prix. Mieux, les prix affichés respectent la réglementation et c'est à encourager. Le paquet de sucre est vendu à 700 et le kilo à 600 francs ", a indiqué le ministre.

Au terme de cette sortie, le ministre livre son constat : " Nous avons vu des magasins approvisionnés mais pas totalement remplis. Ce qui s'explique par la conjoncture internationale. Le niveau actuel des stocks et leurs carnets de commandes garantissent qu'on peut faire face à la demande et qu'il n'y aura pas de risque de rupture ".