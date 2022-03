Afrique: CM Barrage retour - Algérie-Cameroun / Djamel Belmadi prêt à partir, mais redoute l'instabilité future

Nouvelle contreperformance des Fennecs, en barrage retour de la Coupe du monde ce mardi, face aux Lions Indomptables. Le sélectionneur, Djamel Belmadi, quoi que déçu, n'exclut pas de quitter son rôle de sélectionneur d'Algérie.

Tout en souhaitant que les autorités locales ne remettent pas tout en question, le coach champion de la CAN 2019 s'est confié en conférence... "Aujourd'hui, vous avez la possibilité de tout remettre en question. C'est trop facile... Ce n'est pas le moment de faire un bilan avec cette charge émotionnelle. Nous sommes effondrés. (... ) Difficile de parler d'avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du monde. À dix secondes... Un bilan sera fait mais pour l'instant la déception domine. Il y a des chances pour que je fasse plaisir à certains journalistes, à certains ici et sur les plateaux TV qui s'en prennent à vous pour des lobbies... Les jours à venir et les temps qui suivent vont être difficiles".

C'est en larmes qu'il a continué, parlant de l'ensemble de l'équipe et des décideurs. "La Fédération, les joueurs, et tous les acteurs de ce sport doivent travailler ensemble, pour permettre d'aller de l'avant. Ce qui est important c'est que cette équipe nationale doit être bien entourée. S'il faut changer ? " Aussi, admet Belmadi, " On changera. Je ne parle pas de mon cas, mais attention à l'instabilité. Cela n'a jamais rien de bon dans le football".