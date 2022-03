Cote d'Ivoire: Inondation dans le district d'abidjan-vagondo diomandé - " Plus de 200 morts enregistrés de 1996 à nos jours"

Vagondo Diomandé a affirmé que de 1996 à nos jours, plus de 200 morts ont été enregistrés du fait des inondations dans le district d'Abidjan.

L'édition 2022 de la célébration nationale de la journée météorologique mondiale s'est tenue, le vendredi 25 mars 2022 au siège de la Sodexam à Abidjan-Port-Bouët autour du thème " Alertes précoces et actions rapides ". À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé a fait savoir que de 1996 à nos jours plus de 200 personnes sont mortes dans le district d'Abidjan à cause des inondations.

Au cours de cette célébration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, a indiqué que le thème de cette édition vise à mettre en avant le rôle vital que jouent les informations hydrométéorologiques et climatologiques dans la prévention des catastrophes. Ainsi, face à la récurrence des phénomènes extrêmes avec leurs lots de dégâts, le ministre a appelé au renforcement des capacités des alertes précoces. " Plus de 200 morts enregistrés de 1996 à nos jours du fait des inondations dans le district d'Abidjan. Nous devons renforcer les capacités des alertes précoces à travers des formations, et cela, de manière urgente, car, la récurrence des phénomènes extrêmes avec son lot de victimes, son lot de dégâts matériels sans cesse croissant continue de nous interpeller ", a lancé Vagondo Diomandé.

Pour lui, il s'agit de permettre à chaque ivoirien, où qu'il soit de se sentir en sécurité. " Notre devoir est de permettre à chaque ivoirien et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire de se sentir libre, en paix et surtout en sécurité où qu'ils se trouvent sur toute l'étendue du territoire national. Nous devons poursuivre les actions de prévention notamment en matière d'informations et de formation, de prévision et de préparation face aux catastrophes et accidents de toute nature en particulier en mettant à l'abri les personnes et les biens ", a-t-il déclaré.

La protection des populations, une des missions du président Ouattara:

Louis Kadjo, conseiller technique, représentant le ministre des Transports, Amadou Koné, président de la cérémonie, a souligné que les catastrophes naturelles liées aux phénomènes météorologiques et climatiques sont devenues trop fréquentes et atteignent des extrêmes en intensité. De ce fait, a t il dit, le président Alassane Ouattara a décidé d'améliorer les conditions de vie des populations et de préserver leur vie. " Le président de la République, Alassane Ouattara, dont l'ambition est d'améliorer les conditions de vie des populations et de préserver leur vie, a décidé de renforcer la qualité des services météorologiques et climatiques. Cela nécessite d'une part la mise en place d'un système de vigilance et d'alerte afin de réduire les risques de catastrophes naturelles. Ceci permettra d'améliorer les résiliences des secteurs économiques ainsi que l'acquisition des radars météorologiques pour le suivi en temps réel des phénomènes climatiques afin d'informer les autorités à l'avance ", a-t-il fait savoir.

La météorologie permet d'agir d'avance:

Le directeur général de la Sodexam, Jean Louis Moulot a expliqué que la météorologie contribue à fournir des informations météorologiques fiables pour permettre aux services de secours d'agir avant. Il a annoncé pour 2022, le renforcement des services de météorologie sur le réseau national des systèmes d'observation. " L'Agence française de développement contribue à ce renforcement des capacités de la Sodexam, à hauteur de 18 milliards de francs Cfa, permettant de faire passer de 13 à 30 stations météorologiques automatiques et de concourir à la mise en place d'un centre national d'alerte météorologique. Il s'agit d'agir face aux risques précoces, de s'unir pour construire un avenir plus sûr et plus résilient ", a-t-il soutenu.