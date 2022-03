Afrique de l'Ouest: UEMOA - Légère hausse du taux d'intérêt débiteur moyen en janvier 2022

Les résultats de l'enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de janvier 2022 ont connu une légère hausse par rapport au mois précédent. En effet, informe la Bceao, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,25%, contre 6,22% un mois auparavant et 6,30% un an plutôt.

Selon la même source, le coût du crédit bancaire a augmenté au Niger (9,00% contre 7,95%), en Côte d'Ivoire (5,65% contre 5,30%) et au Mali (7,74% contre 7,50%). En revanche, des baisses sont notées en Guinée-Bissau (8,23% contre 9,23%), au Bénin (6,50% contre 7,15%), au Sénégal (5,60% contre 5,70%) et au Burkina (6,75% contre 6,85%). Les taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme sont restés quasi-stables d'un mois à l'autre pour s'établir à 5,28%, contre 5,27% un mois auparavant. Par pays, une amélioration de la rémunération des dépôts est notée en Guinée-Bissau (4,77% contre 3,45%), au Burkina (6,06% contre 5,56%), au Mali (4,95% contre 4,77%) et au Bénin (5,67% contre 5,49%). Par contre, une baisse de la rémunération des dépôts est relevée au Sénégal (5,12% contre 5,66%), en Côte d'Ivoire (4,47% contre 4,79%) et au Niger (5,91% contre 6,00%).