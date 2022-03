Sénégal: Semaine départementale de la jeunesse - La cérémonie officielle sera présidée par Macky Sall le 2 avril prochain

Le président Macky Sall, présidera la cérémonie officielle de lancement de la Semaine départementale de la jeunesse, le samedi 2 avril 2022 au Centre international de conférence Abdou Abdou Diouf (Cicad), à Diamniadio.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (Cnjs), l'édition 2022 a pour thème : " Les semaines de la jeunesse au rythme de l'Olympisme ". Selon un communiqué de presse, l'organisation de la Semaine survient dans le contexte des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus au Sénégal en 2026. "La préparation de ces Jeux olympiques constitue une opportunité de renforcer la mobilisation autour des cet événement mondial en vue de l'implication et de son appropriation par les jeunes à tous les niveaux du territoire national. Le choix du thème n'est pas fortuit, mais relève de la concordance de la philosophie qui sous-tend la promotion des valeurs de l'olympisme et celles liées à la construction de la citoyenneté des jeunes : la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels ", lit-on dans le communiqué.

Evénement spécial de mobilisation de la jeunesse, institué par décret en 1971, la Semaine de la jeunesse est une activité républicaine. La Semaine se tient d'une année à l'autre, d'abord au niveau départemental, puis régional et enfin national, habituellement durant les vacances de fin du premier semestre scolaire. Elle offre aux jeunes de toutes les communes du pays, l'opportunité d'exprimer leurs talents, leur créativité et leur engagement collectif et simultané dans des activités culturelles, sportives, socio-éducatives, économiques et d'investissement humain, qui s'articulent autour de la conscience citoyenne, patriotique et républicaine. "L'objectif pour cette année est de mobiliser au moins 9000 jeunes qui vont mener, du 26 au 29 mai 2022, des compétitions dans tous les départements du pays ", précise-t-on.