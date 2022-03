Maroc: La reconnaissance onusienne des ombudsman en tant qu'institutions officielles fait suite à une initiative marocaine (M. Benalilou)

Rabat — La reconnaissance onusienne des ombudsmans et des médiateurs fait suite à une initiative du Maroc en vue de promouvoir leur place en tant qu'acteur dans la protection des droits humains et la consolidation des principes de bonne gouvernance, a indiqué mardi à Rabat le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou.

Intervenant à l'ouverture d'une réunion des membres de l'Association des Ombudsman des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique, M. Benalilou a souligné que cette reconnaissance de l'Assemblée générale de l'ONU est intervenue après un plaidoyer du médiateur du Royaume sur le rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales dans la défense, la promotion et la protection des droits de l'Homme.

C'est une démarche qui a recueilli l'adhésion unanime de l'assemblée générale lors de sa 75e session à New York, a-t-il rappelé, notant que ces institutions jouent un rôle important dans tout processus démocratique.

De même, il a relevé que l'Association des Ombudsman et Médiateurs des Etats membres de l'OCI a été mise sur pied pour défendre les droits et consacrer la bonne gouvernance comme levier de développement, ajoutant qu'elle offre également le cadre le plus approprié et fondateur d'une coopération constructive en vue de répondre aux attentes et aspirations des citoyens.

Le Médiateur du Royaume a souligné que les attentes sont devenues urgentes, dans le sillage de la situation sanitaire, et que de telles contraintes ont généré de nouveaux besoins en termes de relation des citoyens avec le service public. A cet égard, il a mis en avant l'importance de promouvoir les mécanismes de l'action commune pour qu'ils soient plus efficaces et conformes aux principes de gouvernance.

Pour sa part, la Commissaire aux droits de l'homme (Ombudsman) de l'Azerbaïdjan, Sabina Aliyeva, s'est félicité de la tenue de cette rencontre en présentiel au Maroc, considérant qu'elle constitue une valeur ajoutée pour les discussions sur les services rendus par les institutions de médiation dans les pays membres.

Et de souligner que les réunions seront organisées en présentiel dans les États membres afin d'atteindre les objectifs et élaborer des stratégies communes.

Créée le 29 avril 2014, l'Association des Ombudsman et Médiateurs des États membres de l'OCI s'engage à promouvoir et défendre les droits de l'Homme et la paix sociale dans le monde islamique. Elle œuvre aussi pour la promotion de la coopération internationale entre les institutions et organismes œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l'homme.