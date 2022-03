Afrique: Barrages mondial 2022 / Aliou Cissé (Sénégal) - " Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas passer "

Aliou Cissé a atteint son objectif. Le sélectionneur du Sénégal a confié sa satisfaction après la qualification de son pays pour la Coupe du monde. Le succès face aux Pharaons était inespéré.

En conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a confié son avis sur la victoire de son groupe face à l'Egypte. Le sélectionneur des Lions pense déjà à la Coupe du monde.

" C'était important de passer. Quand vous gagnez un trophée, les matchs qui suivent sont très importants. Si nous ne passions pas [à la Coupe du Monde], c'est sûr et certain que cela allait être autre chose. Maintenant nous rendons grâce à Dieu. Je crois qu'on sera encore meilleurs et plus forts. Aller au Qatar c'est avoir des ambitions.

On en avait en 2018 mais on été éliminé au nombre de cartons. Cette fois-ci, le Sénégal y sera en étant premier du continent depuis pratiquement 4 ou 5 ans. Le Sénégal y va aussi en étant Champion d'Afrique et en jouant une double confrontation très difficile où beaucoup pensaient qu'on allait pas passer. Ce match peut être favorable pour nous au Qatar " a confié le technicien sénégalais aux médias.