Sénégal/Egypte: Barrages Mondial 2022 / Kalidou Koulibaly - " Le Sénégal va très bien "

Le Sénégal s'est qualifié ce mardi pour la Coupe du monde 2022. Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, n'a pas caché sa grande joie après ce succès face à l'Egypte.

Les Lions de la Teranga ont arraché leur billet pour leur 3ème phase finale de Coupe du Monde et la 2ème de suite. En zone mixte, le Capitaine des Champions d'Afrique, Kalidou Koulibaly a confié sa grande joie.

" Le Sénégal va très bien et j'espère que ça ira comme ça le plus longtemps possible, il faut continuer comme ça... Vous l'avez vu aujourd'hui, y a certains qui peuvent louper des pénaltys mais à la fin on veut le bien de l'équipe, on veut le bien de notre patrie. Aujourd'hui on va à la Coupe du Monde et tout le monde est heureux et moi le premier donc on ne peut-être que très content ", a indiqué le défenseur au micro de Wiwsport.