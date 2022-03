Algérie: Aucune interférence entre les prérogatives de l'AAST et du CNRST

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé mardi qu'aucune interférence n'existait entre les prérogatives de l'Académie algérienne des sciences et technologies (AAST) et le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST).

Répondant aux questions des membres du Conseil de la Nation lors du débat du projet de loi définissant l'organisation, la composante, le fonctionnement et les missions de l'Académie algérienne des sciences et technologies (AAST) et le projet de loi définissant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST), au cours d'une plénière présidée par le président du Conseil, Salah Goudjil, le ministre a fait savoir qu'il n' y avait aucune "interférence entre les prérogatives de ces deux organes qui sont plutôt complémentaires".

Selon le ministre le rôle de l'Académie consiste en "l'expertise, la consultation et la complémentarité", ajoutant que "toutes les instances publiques et privées peuvent la consulter", tandis que le CNRST est "un organe qui élabore et met en place des stratégies de la recherche scientifique en Algérie tout en formulant des propositions au gouvernement".

Il a indiqué à ce propos que le gouvernement avait accordé la priorité aux sciences et technologies, soulignant que la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que la santé du citoyen font partie de la stratégie de la recherche scientifique en Algérie.