Madagascar: Échecs / Démonstration simultanée - L'Algérien Lyès Yala face aux 180 joueurs malgaches

Les vainqueurs lors de la partie simultanée dans la Capitale.

Le maître national algérien Lyès Yala est de passage à Madagascar. Il était au coude-à-coude en simultané face aux 180 joueurs d'échecs malgaches, ce week-end, dans la Capitale.

Quel talent impressionnant. Ce maître national algérien a fait preuve de résistance pendant presque 10 heures non-stop sans avoir ni à manger ni à boire. Chaque échéphile, qui l'affrontait, était sur un échiquier séparé. Parmi eux, 40 participants ont abandonné la course tandis que 3 en sont sortis vainqueurs. Il a pourtant fallu attendre six heures de jeu avant que le premier victorieux ne sorte de l'auberge en la personne de Sedranirina Andrianomenjanahary. Andonirina Rabary Andriatsamandresiarison et Iavosoa Mael Ratianarijaona ont complété le podium.

Le clou du spectacle a eu lieu hier lors de sa tournée dans la ligue Boeny. Lyès Yala s'est confronté aux 90 joueurs amateurs à la Chambre de commerce de Mahajanga dont la plupart étaient des enfants et des jeunes de moins de 25 ans. La bataille a été rude, car pendant huit heures de calvaire, seuls quatre joueurs ont fini en beauté leur course.

En effet, cet échéphile algérien vise à pulvériser le record des parties simultanées détenu par Ghaem-Maghami, un Iranien qui avait affronté 604 adversaires. Ghaem-Maghami a récolté 580 victoires, 8 défaites et 16 nuls en 25 heures et 15 minutes.

" Je suis étonné par l'enthousiasme et le nombre des participants. Pour Mahajanga, on avait espéré une cinquantaine de joueurs à cette simultanée. Le niveau est très encourageant, mais il nous manque de l'expérience. La Fédération malgache est actuellement en phase de sensibilisation et de promotion de cette discipline. On aura bientôt un joueur capable de faire une simultanée à une quarantaine d'éléments ", a fait savoir le président de la Fédération Andrianantenaina Ramalanjaona.