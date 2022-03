Cote d'Ivoire: Éducation - Des collèges de proximité annoncés dans le département de San Pedro

Quatre collèges de proximité sortiront bientôt de terre dans les bassins de Youwasso, Oueoulo et d'Adjamene, ainsi que Mané, des localités situées dans le département de San Pedro. A l'initiative de Millenium challenge corporation (Mcc) et financé par le gouvernement américain, le lancement des travaux de construction de ces établissements a eu lieu, le vendredi 25 mars, à San Pedro. S'agissant de celui qui sera construit à Youwasso, Rajan Florence, directeur général de Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire (Mca-Côte d'Ivoire) a fait savoir que l'établissement recevra 640 enfants répartis dans un bâtiment R+1 composé de 16 salles de classe, d'un bloc administratif, d'une salle informatique, d'un foyer préau, de toilettes différenciées pour les jeunes filles et les jeunes garçons, de deux terrains omnisports et d'un terrain de football.

" C'est l'aboutissement d'un processus qui a mis du temps certes, mais qui était nécessaire pour garantir l'acceptabilité sociale des communautés, la sécurisation des parcelles, la qualité des études et par conséquent la durabilité des investissements", a-t-elle déclaré. Ajoutant que ceux des bassins de Oueoulo et Adjamene seront construits selon le même plan. Par contre pour le bassin de Mane, c'est un collège de 8 salles de classe qui sera construit eu égard aux effectifs. Quant à madame la directrice pays résidente MCC, Laura Rudert, elle a rappelé que l'objectif du gouvernement américain est d'appuyer les efforts ivoiriens dans sa volonté de développer une économie moderne, diversifiée et prospère grâce à une population bien formée et en bonne santé.

A l'en croire, ce sont environ 7 000 élèves actuellement inscrits dans les écoles élémentaires avec 54% de filles qui devraient bénéficier de ces écoles. " L'atteinte des objectifs de ce don américain dépendra de la valeur que nous voudrons bien lui octroyer, de ce qu'il soit utilisé de la meilleure manière (...). Ce n'est pas un nouveau bâtiment qui va donner un meilleur avenir. Nous avons besoin de bons professeurs, bien formés, d'excellents encadreurs pédagogiques, de parents et communautés qui appuient l'éducation de leurs enfants. Nous voulons garantir que les enfants de ce pays bénéficient de l'environnement adéquat pour leurs études, incluant le soutien de leurs parents et la sécurité pour les petites filles", a-t-elle souhaité. Non sans assurer de l'engagement du gouvernement des États-Unis d'Amérique à poursuivre, à travers le MCC, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire vers la réussite de ce programme.

La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a au nom du secrétaire général de la Présidence, Abdourahmane Cissé, traduit la reconnaissance de l'État au gouvernement américain pour l'accompagnement du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire. Il est prévu avant la fin de cette année 2022, le démarrage de 16 autres collèges de proximité dans les régions de Gbêkê et de San Pedro pour achever la première tranche. Pour rappel, le Mcc est une agence américaine d'aide étrangère, indépendante et novatrice, ayant pour mission, la lutte contre la pauvreté dans le monde. Il fournit une aide étrangère américaine efficace prenant en compte la bonne gouvernance, l'appropriation par les pays et leurs résultats. Le Mca-Côte d'Ivoire agit comme un organisme indépendant de gestion de la mise en œuvre du Programme compact Côte d'Ivoire, fonds dont l'objectif est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté.