Cote d'Ivoire: 17e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie/Bishop Benjamin Boni - " Nous voulons vivre dans une nation qui expérimente le vivre - ensemble"

Débutée depuis le 23 mars, la 17e conférence annuelle ordinaire de l'Eglise méthodiste unie de Côte d'Ivoire (Emuci) a pris fin le dimanche 27 mars au Temple Exode de Yopougon en présence de Son éminence Bishop Benjamin Boni qui a adressé un message à la nation.

Parlant de la réconciliation nationale, il a affirmé qu'elle n'est pas une option, mais une nécessité absolue, une obligation : " Nous voulons vivre dans une nation qui expérimente le vivre-ensemble, dans la paix, la fraternité, comme nous invite notre hymne national ".

Il a appelé l'attention du Chef de l'Etat sur la nécessité d'un retour définitif à la paix en Côte d'Ivoire, en saluant toutefois les efforts qui ont permis le retour de plusieurs exilés dans le pays et la libération des "prisonniers politiques". Néanmoins, dira-t-il, il est impérieux de poursuivre des efforts dans ce sens, et ce, jusqu'au retour de tous les exilés, ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, gage d'une vraie et indispensable réconciliation. Pour ce qui est du dialogue politique en Côte d'Ivoire, le Bishop a salué l'institution du dialogue politique qui s'est refermé le 4 mars 2022.

L'Emuci souhaite l'intégration de toutes les sensibilités politiques et la prise en compte de tous les points divergents afin de garantir un climat apaisé, en 2023. En ce qui concerne la cherté de la vie, il a affirmé que la question ne laisse personne indifférent et occasionne souffrances et désolations dans de nombreux ménages : " L'Emuci encourage le gouvernement à réexaminer cette situation et à prendre des mesures nécessaires pour soulager toutes les couches sociales ". Un autre aspect mérite d'être examiné avec attention selon lui. Il s'agit de la question foncière. " L'Emuci invite le gouvernement à organiser des réflexions en vue de régler les litiges fonciers et les préoccupations dans ce sens ", souligne-t-il.

Pour finir, il a invité les belligérants à mettre un terme à la guerre en Ukraine, en vue de préserver la paix. Car dit-il, le respect de la vie humaine est un principe sacré. Cette conférence a vu la consécration de 9 pasteurs de l'Eglise méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Les travaux de la rencontre ont porté sur le thème : " Eglise et tradition, confère Marc 7 le verset 8 ". Le très révérend pasteur Isaac Bodjé, secrétaire de la conférence, a lu les résolutions de cette conférence annuelle. Pour lui, à travers ce thème, l'Emuci entend attirer l'attention de ses membres sur l'incompatibilité des pratiques traditionnelles avec la foi en Christ.

" L'examen profond de la tradition des veuves et des orphelins a levé le voile sur les interférences entre nos us et coutumes et la pratique de la foi chrétienne. Il s'agira pour l'Eglise d'élucider les points de divergence et de convergence entre l'expression de la foi et nos traditions ". Plusieurs résolutions ont été prises au cours de cette 17e conférence : la journée du 1er octobre allouée aux personnes du 3e âge ; l'université méthodiste muée en société unipersonnelle et un nouveau département méthodiste dans le conseil de la santé dénommé département méthodiste de santé intégral et de la promotion de la personne humaine.