Afrique: Aide à l'enfance en difficulté - Les actions de la Fondation Children of Africa présentées au footballeur Patrice Evra

Le footballeur international français, Patrice Evra a visité, le vendredi 25 mars 2022, la Case des Enfants, le centre d'accueil pour les enfants en difficulté de la Fondation Children of Africa sis au Plateau. A cette occasion, Durand Béatrice, responsable de cette structure a présenté les actions de ladite fondation créée en 1998. Elle intervient principalement sur le plan de l'éducation, la santé et le social. Elle a cité les réalisations majeures de la Fondation que sont la Case des enfants, le lycée de Kong, les centres d'accueil de Soubré, Bouaké et Ferkessédougou, l'Hôpital mère-enfant de Bingerville et le Groupe scolaire d'excellence d'Abobo. Revenant sur la Case des Enfants, le premier centre d'accueil pour enfants en difficulté, Durand Béatrice a révélé que ce centre accueille 70 enfants qui sont entièrement pris en charge et encadrés par des spécialistes. Patrice Evra a invité les pensionnaires de la Case à croire en leurs rêves.Selon lui, les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de leur vie, ne sont pas une fatalité.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le footballeur français et l'Organisation mondiale de la santé à la suite de la sortie de son livre autobiographique intitulé : " I love this game ". Ce partenariat a donné lieu à une tournée de sensibilisation dans plusieurs pays africains pour la promotion des actions de protection et de lutte contre la maltraitance des enfants. Et c'est par la Côte d'Ivoire que ce périple africain a commencé en raison de l'engagement du pays depuis des décennies dans la lutte contre la maltraitance et la protection des droits des enfants. Notons aussi que cette visite à la Case des Enfants a été possible grâce à Lath Mel Alain Didier, directeur général de l'Autorité centrale pour l'Adoption en Côte d'Ivoire. La cérémonie qui s'est achevée par un déjeuner a été marquée par des ballets et des chants des enfants.