Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Amadou Soumahoro convoque sa première réunion de reprise

En Turquie pour des soins, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro a repris le service le 28 mars 2022. Celui qui est rentré en compagnie de son épouse le 26 mars, a d'ailleurs convoqué l'ensemble des députés à une cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2022, le 1er avril, au Palais de l'Assemblée nationale.

Même si le communiqué qui circule sur les réseaux sociaux est signé du secrétaire général de l'institution, Alain Acakpo-Addra, il faut noter que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro qui est parti , de façon précipitée, hors du pays pour des soins, est rentré en pleine forme. Pour rassurer ses collaborateurs et ses camarades députés, il a même effectué une visite, dans l'après-midi du 28 mars, à l'Assemblée nationale, pour prendre le pool des choses et informer de sa présence parmi eux. " Je suis de retour parmi vous en bonne santé pour me mettre au service de mon pays. Je remercie tous les députés, les Ivoiriennes et Ivoiriens, qui m'ont soutenu dans la prière, afin que je recouvre la santé ", avait-il témoigné.

Naturellement, les députés présents ont témoigné leur joie de retrouver leur " Patron ", vu la ferveur dans l'Institution. C'était un plaisir et un bonheur pour eux de le voir parmi eux, à quelques jours de la rentrée parlementaire prévue pour le 4 avril prochain. Amadou Soumahoro, il faut le dire, aura une pile de dossiers à traiter dès sa reprise. Il s'agit notamment des comptes rendus des activités menées en son absence, du calendrier des réceptions, des travaux avec les institutions nationales et internationales, et surtout, des activités de son parti politique, le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) qui a récemment subi des réaménagements. A son absence du territoire, Amadou Soumahoro avait confié son intérim à Adama Bictogo, député d'Agboville commune, à travers une note. Cela lui a permis de gérer les affaires courantes jusqu'au retour du député de Séguéla.