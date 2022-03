Cote d'Ivoire: Epargne populaire - La Caisse des dépôts et consignations vise le secteur informel

Le séminaire de lancement d'un nouveau produit d'épargne a été organisé le jeudi 24 mars, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-CI) est engagée à accroître sa contribution, au financement de l'économie nationale, à travers le renforcement de la mobilisation de l'épargne populaire. Elle a décidé, à cet effet, de mettre en place, un produit d'épargne réglementé et rémunéré, au profit du secteur informel. Le séminaire de lancement de ce produit a eu lieu, le jeudi 24 mars, au Sofitel Hôtel Ivoire, à Cocody, en présence de Fanta Minafou Coulibaly, directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances. Elle avait à ses côtés, les dirigeants de la Cdc-Ci, ainsi que les principaux partenaires, intervenant dans ce projet. Au rang desquels, Emmanuel Debroise, directeur de l'Agence française de développement (Afd), Lansina Bakary et Lassina Fofana, respectivement, président de la commission de surveillance, et Directeur général de la Cdc-CI.

Plusieurs responsables de caisses de dépôts et consignations, de divers pays (Bénin, Burkina Faso, France, Gabon, Maroc, Niger, Sénégal, Tunisie), ainsi que plusieurs acteurs du secteur bancaire et financier de Côte d'Ivoire, ont également pris part à ce séminaire. Le thème de la rencontre est : " Rôle de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-CI) dans la mobilisation de l'épargne populaire : projet de mise en place d'un produit d'Epargne Réglementé et Rémunéré distribué en partenariat avec le secteur bancaire et financier ".

A l'occasion, la directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, a salué ce projet qui, selon elle, vient à point nommé. Pour elle, il permettra à la Côte d'Ivoire, d'atteindre une plus grande inclusion sociale et financière. " La mise en place de ce produit innovant permettra à la Cdc-CI de jouer pleinement son rôle d'acteur majeur de mobilisation de l'épargne domestique. Et aussi d'accélérateur de la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire ", a-t-elle soutenu. Elle a aussi promis un accompagnement total du gouvernement, dans la mise en œuvre de ce produit.

Lassina Fofana, directeur général de la Cdc-Ci, a indiqué, pour sa part, que l'objectif de ce projet est de faire rentrer dans l'épargne formelle, 336 milliards Fcfa, soit 5% du volume de l'épargne informelle, dans un délai de 8 ans, à compter du lancement du produit. L'épargne informelle étant estimée selon des études, à environ 5300 milliards Fcfa. A l'en croire, ce produit d'épargne sera distribué par le réseau des banques, des microfinances et du mobile money. Le directeur de l'Afd, Emmanuel Debroise, a quant à lui, noté que le financement de son institution a permis d'accompagner l'opérationnalisation de la Cdc-Ci.

Créée le 13 juin 2018, la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci), faut-il souligner, est un établissement public. Elle est chargée entre autres, de la mobilisation et de la gestion sécurisée des fonds publics et privés, et contribue au financement de l'économie.