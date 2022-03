Madagascar: Football - Orange Pro League - Des Playoffs alléchants en perspective

La phase finale du championnat de Madagascar D1 adopte un nouveau format cette année. Elle débutera par les quarts de finale, dans deux semaines.

L'association des Clubs de Football Élite de Madagascar s'est inspirée de la NBA (ndlr : championnat de basketball nord-américain), lors de l'exercice précédent. D'où le choix de diviser les clubs de l'Orange Pro League en deux conférences, Nord et Sud. Les Playoffs s'apparentaient à une poule des as avec quatre équipes en 2021. Cette fois-ci, la CFEM en a modifié le format, toujours en reprenant le système de la NBA, mais en l'adaptant au football. Aux États-Unis, chaque confrontation se gagne au meilleur de sept matches. Ici, on aura juste deux oppositions aller et retour, comme ce qui se fait traditionnellement dans le milieu du ballon rond.

Les premiers matches des quarts de finale sont fixés pour les samedi 9 et dimanche 10 avril. Soit dans deux semaines. Si les quarts et les demies se joueront en phase à élimination directe aller et retour, on assistera à une finale sèche à terme. Outre le format, un deuxième changement important intervient cette année. La règle des " buts à l'extérieur " a été abandonnée en Europe et ailleurs dans le monde. On en a eu un aperçu en Ligue des Champions de l'UEFA par exemple. L'association CFEM a décidé d'en faire autant, pour se mettre en phase avec son époque. Ainsi, si les deux équipes sont à égalité à la fin du match retour, on passe directement à la séance de tirs au but.

Invaincues

Ce nouveau format accouche de quatre rencontres alléchantes dès les quarts de finale: Fosa Juniors (1er Nord) # A. Dato FC (4e Sud), Elgeco Plus (1er Sud) # Ajesaia (4e Nord), AS Fanalamanga (2e Nord) # Disciples FC (3e Sud) et enfin CFFA (2e Sud) # Cosfa (3e Nord). Derrière, les demies et la finale s'annoncent encore plus prometteuses.

Deux clubs sortent du lot évidemment. Fosa Juniors et d'Elgeco Plus sont considérés comme les grandissimes favoris, au vu de leur parcours. Ces deux formations sont restées invaincues durant les quatorze journées de la saison régulière. Douze victoires, deux nuls et trente-huit points marqués pour les hommes de Toto Nobile. Sept victoires, sept nuls et vingt-huit points inscrits pour les protégés de Tipeh.

Mention spéciale pour les Majungais bien évidemment. Ils ont été les premiers à s'être qualifiés pour la phase finale. Ils ont également enregistré le meilleur bilan, toutes conférences confondues, avec ce record de douze succès. Sans oublier qu'ils possèdent dans leur rang le meilleur artilleur actuel, Drogba, auteur de dix buts.