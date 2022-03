Madagascar: Ecoles de Police - Concours d'entrée les 02 et 03 juillet 2022

Le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur général de Police, Fanomezantsoa Randrianarison en train de vérifier la taille d'un candidat lors du dernier concours.

Les concours d'entrée à l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) à Ivato et à l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police (ENIAP) à Antsirabe auront lieu les 02 et 03 juillet 2022.

6 centres. Les concours de recrutement de 30 élèves Commissaires, 50 élèves Officiers, 220 élèves Inspecteurs et 1150 élèves Agents de Police se tiendront quatre mois exactement après leur approbation en conseil des ministres le 02 mars dernier. Chaque catégorie de concours comporte deux phases. Pour les élèves Commissaires, la première série d'épreuve est prévue les 02 et 03 juillet prochains dans 6 centres, à savoir, Antananarivo Renivohitra, Toamasina I, Mahajanga I, Antsiranana I, Fianarantsoa I, Toliara I. Les 30 places mises à concours sont réparties entre le concours direct et le concours professionnel, à raison de 21 places pour les candidats purement directs ; et 03 places pour les enfants légitimes au premier degré des fonctionnaires de la Police nationale en activité, retraités et décédés. Les 6 places restantes sont réservées au concours professionnel. Pour les élèves Officiers, les centres correspondent également aux 6 ex-chefs-lieux de Faritany. La répartition des 50 places est de 35 pour les candidats purement directs ; et 05 pour les enfants légitimes au premier degré de policiers. Contre 10 pour le concours professionnel.

16 centres. En revanche, la première série d'épreuve pour les élèves Inspecteurs se déroulera dans 16 centres, en l'occurrence, Antananarivo Renivohitra, Antsirabe I, Fianarantsoa I, Ambositra, Manakara, Toamasina I, Ambatondrazaka, Maroantsetra, Mahajanga I, Antsohihy, Maintirano, Antsiranana I, Sambava, Toliary I, Morondava, Tolagnaro. Les 220 places se répartissent de la manière suivante : 160 pour les candidats purement directs ; 20 pour les enfants légitimes de policiers ; 40 pour le concours professionnel. La première série d'épreuves pour les élèves Agents aura lieu dans les 16 centres sus-énumérés. Quant à la répartition des 1150 places, elle est de 950 pour les candidats purement directs ; 200 pour les enfants légitimes au premier degré des fonctionnaires de la Police nationale en activité, retraités et décédés. Il n'y a évidemment pas de concours professionnel pour le recrutement d'agents de Police.

Critères. Les quatre catégories de concours qui comptent au total 1450 places, sont ouvertes aux deux sexes remplissant tous les critères notamment d'âge et de diplôme : 21 ans au moins et 40 ans au plus et maîtrise ou master pour les élèves Commissaires ; 21 ans au moins et 40 ans au plus et DUEL ou DEUG pour les élèves Officiers ; 21 ans au moins et 35 ans au plus et baccalauréat pour les élèves Inspecteurs ; 21 ans au moins et 30 ans plus et BEPC pour les élèves Agents. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 31 mai 2022 à 16 heures pour les candidats qui doivent mesurer au minimum 1,65m pieds nus sous la toise pour les élèves inspecteurs et agents pour les deux sexes. 1,65m au moins également pour les candidats commissaires et officiers du sexe masculin. Contre une taille minimale de 1,60m pour les femmes.