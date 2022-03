Madagascar: Denis Alexandre LAHINIRIKO - " L'histoire du MDRM permet d'appréhender la vie politique aujourd'hui "

interview

En faire un ouvrage de référence universitaire. Voilà l'objectif du docteur Denis Alexandre Lahiniriko, enseignant-chercheur au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines, à l'Université d'Antananarivo, lorsqu'il a rédigé le livre sur le "Mouvement démocratique de la rénovation malgache" (MDRM). Publié aux éditions l'Harmattan, le 4 novembre dernier, l'ouvrage éponyme relate de A à Z le parcours politique du MDRM. Soixante-quinze ans après les événements du 29 Mars 1947, dont-il est réputé être un acteur majeur, le livre présente un autre visage de ce parti. Bien qu'engagé dans la lutte pour l'indépendance, le MDRM n'en est pas moins une formation politique à part entière, avec ses vicissitudes.

L'Express de Madagascar. Après tout ce qui a été écrit et dit sur le MDRM, qu'est-ce que peut-on dire de plus? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre?

Justement, c'est la raison pour laquelle il fallait écrire ce livre. Tout le monde pense que tout est déjà dit au sujet du MDRM. Cependant, ce n'est pas le cas. À vrai dire, dans la bibliographie sur l'histoire de Madagascar, il n'y a pas d'ouvrage de référence universitaire sur le MDRM proprement dit. Des auteurs comme Roland Randriamaro, a parlé du MDRM dans son étude sur le PADESM. Pareillement pour Jacques Tronchon qui a écrit sur l'insurrection. Livre qui concerne le MDRM a été rédigé par William Rabemananjara, en 1953, "Madagascar sous la rénovation malgache". Seulement, lorsqu'on lit le livre, il s'agit surtout d'un témoignage de celui qui a été un des fondateurs du MDRM.

Jusqu'ici, il n'y a donc pas encore eu d'ouvrage rapportant des recherches universitaires spécifiquement dédiées au MDRM?

Concernant le MDRM en tant que parti politique à part entière, il n'y en a pas encore eu. Il y a bien quelques écrits. Moi-même, j'ai publié un article sur le MDRM dans un livre concernant l'insurrection de 1947. Seulement, c'est un recueil d'articles, mais pas d'un ouvrage universitaire dédié spécifiquement à ce parti.

Pourriez-vous nous parler brièvement de cet ouvrage?

Le titre est simple et direct, "Mouvement démocratique de la rénovation malgache". Le parti a été créé en 1946, mais les études qui y sont reportées vont jusqu'en 1958. L'explication est que malgré l'interdiction suite aux événements de 1947, des membres du MDRM ont poursuivi leurs activités politiques jusqu'à la veille de l'indépendance. J'ai mis quatre ans pour le rédiger, soit de 2015 à 2019. Le livre concerne le MDRM de A à Z.

Qu'est-ce que le livre apporte de plus que tout ce qui a déjà été écrit et les leçons enseignées à l'école?

Là est l'importance de ce livre, justement. Tout le monde pense tout savoir sur le MDRM. Lorsqu'on en parle vraiment, pourtant, on constate qu'il n'y a pas de connaissances précises sur l'histoire de ce parti. Quand arrive la commémoration du 29 mars, il y a plusieurs récits au sujet du MDRM, mais quasiment tous sont approximatifs. Le livre apporte donc des connaissances précises sur le MDRM en tant que parti politique. Il donne des détails méconnus du public. Il y a par exemple le fait qu'il a été fondé à Paris, et ce n'est qu'à partir de juin 1946, avec la loi sur les partis politiques en France, qu'il a officiellement existé à Madagascar. Le livre parle aussi de sa vie interne, de la discipline du parti, des relations entre ses membres et ses dirigeants. Les députés Ravoahangy, Raseta et Rabemananjara sont les plus célèbres. Mais il y a d'autres figures qui sont, en fait, des ténors du parti. Il faut savoir que les membres ne partageaient pas tous le même point de vue. L'ouvrage explique donc comment ont-ils fait pour que le MDRM puisse continuer ses activités politiques malgré tout.

Justement, le MDRM est célèbre pour son rôle dans la lutte pour l'indépendance. Les gens ont tendance à oublier qu'il s'agit d'un parti politique à part entière. Y a-t-il eu des luttes de pouvoirs, des rivalités entre ses membres?

Cette question sur les rivalités entre les membres du MDRM est, justement, une des nouveautés qu'apporte cet ouvrage. Quelques chapitres y sont consacrés. Le livre soulève, par exemple, la rivalité entre Ravoahangy et Rabemananjara, ou encore, le désaccord entre Raseta et d'autres figures du parti. À y regarder de plus près, ces rivalités politiques internes étaient surtout des rivalités sociales, puisqu'il y a eu des divergences de vue entre ceux qui avaient des ascendances Andriana et ceux qui étaient de la classe des Hova, par exemple.

À une certaine mesure, le MDRM est considéré comme un parti Merina. Le livre parle justement de ce débat ethnique autour du MDRM, de ses relations avec les autres ethnies, ainsi que l'impact de cette perception dans ses activités politiques.

Cet aspect est largement abordé dans ce livre. J'y réponds à cette question si le MDRM est réellement un parti Merina et quel est sa relation avec les "non Merina". Un terme qui est plus approprié, à mon avis, que le mot côtier. Il y a, en effet, les Betsileo, les Sihanaka ou les Bara qui ne sont pas côtiers. Il s'agit d'une des révélations de cet ouvrage. Les recherches indiquent que le MDRM est d'abord un parti Merina. Dans le livre, par exemple, je parle du mode de désignation des candidats aux élections législatives de l'époque. Au départ, il n'était pas prévu que Raseta soit candidat. Mais un des candidats pressenti qui a été non Merina, a été écarté et il a été désigné pour les représenter. À l'époque, en effet, certains estimaient que les Merina étaient les plus nationalistes. Néanmoins, il y a eu une dynamique au sein du MDRM pour approcher et intégrer les non Merina, au sein du parti et leur assurer le soutien du parti dans leur ascension politique. Aussi, dans le livre j'explique le fait que connaître l'histoire du MDRM permet d'enrichir le savoir sur l'histoire de Madagascar en tant que nation, surtout, les relations entre les groupes de population, pour ne pas dire ethnies.

Pourquoi avoir choisi Raseta?

Il était Merina, mais a longtemps vécu dans les régions côtières. C'est un peu la complexité de cet aspect ethnique dans la politique, notamment, à cette époque. Si nous parlons de l'ancien président Tsiranana, par exemple, il était côtier, certes, mais il travaillait à Antananarivo et était plus proche des Merina à l'époque. Avec ce que l'on appelait groupe des côtiers, il a demandé aux fondateurs du MDRM qu'un non Merina figure dans la liste des candidats aux législatives, bien que nous ne soyons qu'une seule nation. Le MDRM a, cependant, refusé en mettant en avant que nous ne faisons qu'un et que le débat ethnique n'a donc pas lieu d'être. C'est une des raisons de la création du PADESM [Parti des déshérités de Madagascar]. L'idée que ses membres auraient trahi la cause patriotique est fausse. Seulement, pour comprendre cette dynamique, il faut faire une analyse interne du parti politique MDRM et des rapports de force en son sein.

Quelle est la raison de la perception selon laquelle les Merina seraient plus patriotes ou nationalistes que les autres ethnies?

Je réponds, également, à cette question dans le livre. Pour vous répondre rapidement, cela remonte au début de la campagne de colonisation menée par la France. À leur arrivée, ils ont martelé qu'ils étaient ici pour libérer les autres ethnies de la domination du Royaume Merina. L'administration coloniale, ensuite, tambourinait que seuls les Merina avaient des aspirations nationalistes, puisqu'ils étaient nostalgiques de leur pouvoir à l'époque du Royaume de Madagascar, considéré comme le Royaume Merina et qu'ils voulaient la restaurer.

A force, le discours colonial a été intériorisé même par les Merina. Le livre explique que ces mots ont eu un impact sur la culture politique malgache et le processus de formation de la nation malgache. La nation malgache est née avec la colonisation. Seulement, ce procès nécessite une référence au passé. Le passé qui apporte une fierté nationale est, pourtant, le Royaume de Madagascar, reconnu internationalement. Ce que torpillait le discours colonial, pourtant. Ça a été une problématique pour le MDRM. En tant que parti, il revendiquait un Etat libre dans l'union française.

Avant cela, pourtant, lorsqu'ils étaient élus à l'Assemblée française en novembre 1945, Ravoahangy et Raseta avaient demandé "la restauration de l'indépendance de Madagascar". Le mot restauration a créé des appréhensions. Certains y lisaient un retour du Royaume de Madagascar, donc du Royaume Merina. Ce que refusaient les ethnies anciennement dominées par les Merina. Dans les débats s'entendaient alors que l'indépendance doit être pour tous les malgaches. J'en profite, justement, pour rectifier un point. On entend de plus en plus l'expression "retour à l'indépendance de Madagascar". Historiquement, c'est faux et dangereux.

Pourquoi est-ce faux et dangereux?

C'est faux, puisqu'il n'y avait pas de nation derrière le Royaume de Madagascar. Le processus de formation de la nation malgache, c'est-à-dire, le début du sentiment d'appartenance à une communauté imaginaire, qu'est la définition d'une nation, n'a démarré que vers les années 1910. Avant la colonisation, mon arrière-arrière grand-père, par exemple, ne se disait pas Malgache, il était Masikoro. Avant la colonisation, le malgache s'identifiait suivant son ascendance ethnique. C'est dangereux, ensuite, puisque ça a comme portée de changer l'histoire lorsque nous disons "retour à l'indépendance de Madagascar", puisque nos aïeuls n'étaient pas tous des sujets de la reine Ranavalona III. Nous ne pouvons pas confiner l'histoire à un seul angle.

Pourquoi prendre comme référence cette période aux alentours de 1910 pour point de départ du processus de formation de la nation malgache?

C'est un peu complexe. Pour prendre un exemple concret, nous disons que Ravelojaona est le père du nationalisme malgache, puisque c'est à ce moment-là qu'a commencé le sentiment d'appartenance tel que j'ai expliqué précédemment. Durant la période coloniale, il y a eu deux classes sociales bien définies. D'un côté ceux qui étaient citoyens français et les européens, et de l'autre, les indigènes régis par le code de l'indigénat. C'est là que les Malgaches se sont rendus compte que l'on soit Andriana, Hova, Andevo, qu'importe de quelle ethnie nous sommes, dans quelle partie nous résidons, nous partageons le même sort, le même destin. À cette époque c'était l'oppression et la répression coloniale. C'est lorsqu'il y a cette prise de conscience commune que démarre le processus de formation d'une nation.

Donc l'impératif de gérer la diversité culturelle malgache s'imposait déjà au MDRM

Effectivement, et ils ont engagé des réflexions pour trouver la meilleure façon d'avoir une harmonie dans cette diversité, lorsque l'indépendance sera acquise. Raseta, par exemple, a été l'un des premiers à suggérer un système fédéral. La raison était, qu'à l'époque, le discours colonial selon lequel il y a des Malgaches plus avancés que d'autres était, aussi, intériorisé. C'est pour cela qu'il ne faut pas se restreindre à une seule couleure ou une seule tendance, lorsqu'on parle de nationaliste. Il y a plusieurs courants d'idées. Même pour la définition du "Tanindrazana", il y a encore quelques désaccords. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur les termes nations et nationalisme. Puisque c'est le nationalisme qui conduit à la formation d'une nation et non pas le contraire. La nation malgache est née durant la colonisation puisqu'un sentiment nationaliste a émergé pour lutter contre la domination coloniale. Lorsqu'on analyse les choses, ce processus de formation de la nation malgache est toujours en cours actuellement.

Comment peut-on donc définir le Tanindrazana", le mot patrie est-il approprié pour le traduire?

C'est une question assez compliquée. Il y a deux aspects pour définir le "Tanindrazana". Si on parle de nationalisme, il y a le sentiment d'appartenance à une communauté imaginaire dans un territoire défini. Lorsqu'on parle de nation malgache donc cela fait référence au territoire de l'État malgache. L'autre aspect pour définir le "Tanindrazana" est la référence à l'endroit où se trouve le tombeau familial ou ancestral. Là, c'est plus patrie, que nation. C'est pour cela que les mouvements Menalamba et Sadiavahy ne sont pas des mouvements nationalistes, mais patriotiques. Puisqu'ils défendaient le territoire où étaient enterrés leurs ancêtres et non pas Madagascar. J'en reviens à la référence des années 1910, car c'est là qu'a commencé la lutte pour l'indépendance de Madagascar, la Grande île.

Si je ne me trompe pas, ce livre est sans tabou.

Oui, il n'y a aucun tabou. Il est probable que ce livre entraîne quelques réactions virulentes puisqu'il aborde des sujets pas toujours politiquement correct. En tant qu'historien et chercheur, cependant, j'estime que tout doit être dit et écrit. Rien ne doit être tabou lorsqu'il s'agit d'histoire. À chacun de voir après comment il va prendre les choses. J'ai tout dit dans cet ouvrage et j'appuie mes dires avec des méthodes de recherche scientifique.

En publiant ce livre, n'êtes-vous pas en train de désacraliser le MDRM?

Il y a peut-être un risque que ce soit le cas. Ce n'est, toutefois, pas l'objectif de cet ouvrage. Si j'ai passé du temps à l'étudier et rédiger un ouvrage là-dessus, c'est parce qu'il y a une affinité avec le sujet. Mon point de vue est qu'il faut raconter la vraie histoire. Si nous dévoyons l'histoire, les conséquences risquent d'en être plus dramatiques. Le MDRM est une entité majeure de notre histoire. Tout doit-être dit à son sujet. Nous parlons d'histoire. Dans ce domaine, il n'y a pas de question morale. Il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou mal. Lorsqu'on fait des recherches et des réflexions, il faut dire les faits tels qu'ils sont. Après, aux lecteurs de se faire leur opinion sur le sujet. Ce qui est clair, c'est que ce livre parle du MDRM en tant que parti politique à part entière, qui lutte pour avoir le pouvoir et le garder. Ce qui est normal pour un parti politique.

Quelle leçon, les partis politiques actuels peuvent-ils tirer de votre livre. Puisqu'au-delà de la lutte pour l'indépendance, le MDRM était comme tous les partis politiques classiques. Avec des conflits internes, l'objectif de conquérir le pouvoir, un débat sur les système étatique idoine pour le pays et elle a même été confrontée à la dimension ethnique de la pratique politique.

Le postface du livre parle de l'héritage laissé par le MDRM pour le jeu politique dans la Grande île. Le fait que le parti a marqué de son empreinte la culture politique malgache. De mon point de vue, c'est cette culture politique héritée du MDRM qui prévaut encore dans le pays, actuellement. Je prend comme exemple notre perception du "Tanindrazana". C'est le MDRM qui a rédigé les discours qui résonnent encore aujourd'hui, comme "les malgaches ne font qu'un". Cette marque laissée par le MDRM concerne aussi la pratique politique. Il y a, entre autres, l'unanimisme [une doctrine qui prône le consensus], qui est une version politique du "Fihavanana". C'est de là, par exemple, que découle l'idée que ceux qui ont des avis contraires à ceux qui sont élus, qui sont au pouvoir sont des traîtres. C'est du temps du MDRM que le mot "traître", était le plus utilisé à Madagascar.

Et l'expression "traître à la nation", s'entend jusqu'à nos jours. Pourtant, d'autres entités et d'autres personnes étaient, eux aussi, nationalistes, juste qu'elles ne partageaient pas les idées du MDRM. Malheureusement, les partis politiques actuels ont le même fonctionnement, selon lequel, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils sont les seuls à œuvrer dans l'intérêt national. Que tous les opposants sont des "traîtres à la nation" ou "des anti-développement". Du temps du MDRM, la quête d'une reconnaissance internationale pour légitimer un mouvement ou un pouvoir était déjà d'actualité. Connaître l'histoire du MDRM permet de mieux appréhender la vie politique dans la Grande île, aujourd'hui.

Vous semblez être dubitatif sur l'opportunité de l'unanimisme que vous qualifiez de version politique du "Fihavanana"?

Nous disons toujours que le "Fihavanana", est une culture qui nous est propre. À la base il fait référence aux liens de parentés, à l'époque où le système clanique prévalait à Madagascar. Lorsque les clans s'élargissaient par des alliances, le "Fihavanana", devenait une manière de tisser des liens entre des personnes ou des groupes qui n'avaient pas de lien de parenté. Dans un système politique complexe basé sur l'Etat, le "Fihavanana", comme valeur politique ne suffit plus pour préserver la stabilité ou la bonne marche des affaires étatiques. Le "Fihavanana", qui remonte au système des clans, n'est pas compatible avec le concept de République. Dans les clans, chacun avait un statut bien défini. Il y avait les "Raiamandreny" [les aînés], et les "Zanaka" [les enfants ou les cadets]. Les premiers avaient toujours raison, surtout s'ils étaient des hommes. Les seconds n'avaient pas le droit de les contester, ni de les désobéir. Si on transpose cela à notre époque, nous aurions des dirigeants incontestés et incontestables, avec une population qui serait considérée comme un enfant. Depuis l'époque du MDRM, jusqu'à nos jours, pourtant, le "Fihavanana", qui devrait rester dans le cadre d'une relation interpersonnelle, a été érigé en culture politique. Résultat, notre démocratie est toujours vacillante.

Que peut apporter ce livre pour l'amélioration de la pratique politique à Madagascar, puisque parler de culture politique serait trop ambitieux?

En mon sens, il peut aider à améliorer les choses en apportant des connaissances plus précises sur l'histoire de la pratique politique dans le pays. Le problème est que nous ne tenons pas compte des réalités du présent et du passé, pour avancer vers l'avenir. Si nous connaissons notre passé, les enjeux des événements du passé, nous pouvons mieux comprendre le présent et à partir de là, mieux préparer l'avenir. Connaître l'histoire du MDRM pourrait aider à mieux définir un projet de société plus conforme à la réalité malgache.

Est-ce que connaître l'histoire du MDRM suffit pour appréhender ces différents enjeux, justement?

Pas du tout. D'ailleurs, j'estime qu'il est temps de lancer un projet sur l'histoire générale de Madagascar, comme l'ont fait d'autres pays. Un travail de recherche scientifique, suivant des méthodes scientifiques, pour retracer l'histoire de la Grande île depuis sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Un projet de recherche historique dans tous les domaines et toutes les dimensions.

Avant de conclure notre entretien, difficile de ne pas parler des événements du 29 mars 1947, lorsqu'on évoque le MDRM. Quel a été le rôle du parti dans cette insurrection?

L'insurrection de 1947 et le MDRM sont inséparables. Les attaques contre les installations coloniales comme les camps militaires à Moramanga ou encore les concessions sur la côte orientale de Madagascar ont été menées au nom du parti et de ses leaders. La plupart des insurgés étaient convaincus d'avoir agi au nom du parti. Néanmoins, il faut faire le distingo. Les insurgés sont, en général, des militants du MDRM. Ils représentent la base du parti dont la position poli tique est parfois différente des hautes sphères. A leur niveau, le recours à la violence constitue un des moyens de lutte politique. D'autant plus qu'ils pensent que "Ady", veut dire "lutte armée". Par contre, le MDRM en tant que parti politique a une position claire sur le recours à la violence. Pour ses dirigeants, il est à proscrire. Pour eux, le "Ady", veut dire "lutte politique".

Les moyens d'action du parti sont, en effet, basés sur le triptyque "électoralisme - légalisme - non violence". L'insurrection est donc quelque part, le signe d'une fracture entre la base du MDRM et ses hautes sphères. N'oublions pas que le MDRM a été parmi les premiers à condamner l'insurrection. Il n'en demeure pas moins que la première victime de l'insurrection a été le parti et ses dirigeants. Quelques jours seulement après le 29 mars, ses principaux dirigeants ont été arrếtés. Beaucoup ont été condamnées y compris à la peine capitale dont les trois députés, pour qui la sentence a été commuée en détention à vie.

Quoi qu'il en soit, le MDRM est étroitement associé aux événements de 1947.

Des milliers de procès contre les militants du parti se sont tenus pendant les années 1940 et 1950. C'est la raison pour laquelle le nom du parti a été étroitement associé à l'insurrection. Pendant les premières années de la commémoration de l'insurrection à partir de 1967, l'association MDRM - 29 mars n'était pas aussi forte. C'est à partir de la deuxième République qu'elle est devenue très étroite. L'explication vient du fait que le ministre de la culture, Gisèle Rabesahala, une militante nationaliste surtout des années 1950 même si elle n'a jamais été membre du MDRM. Elle était secrétaire des avocats ayant défendu les députés MDRM durant le fameux "procès des parlementaires". Son influence a été décisive car elle explique pourquoi le programme scolaire a partir de cette époque associe largement le MDRM et l'insurrection de 1947 et c'est encore le cas aujourd'hui. Ainsi, on a complètement oublié que le parti a condamné les insurgés au lendemain du 29 mars 1947.

Une certaine indifférence est constatée face à cet événement depuis quelques années. Selon vous quelle pourrait en être la raison?

Le contexte actuel marqué par la pandémie explique en partie le fait que la commémoration de la date du 29 mars soit un peu terne. Il n'en demeure pas moins que cette situation est le signe presque évident que le nationalisme idé-ologique s'est beaucoup affaibli depuis l'accession de Madagascar à l'indépendance en 1960. La division partisane des structures nationalistes elles-mêmes au moment de l'accession du pays à l'autodétermination a été un point décisif expliquant pourquoi leurs héritiers n'ont pas pu s'imposer à la direction du pays en 1960. Plus tard, le nationalisme a été utilisé simplement comme un moyen de ralliement aux profits des tenants du pouvoir sans que cela ait un quelconque impact sur le rapport entre la population et le pouvoir et entre les Malgaches et un véritable projet de société. D'ailleurs, l'Etat n'a pas réellement mis en place une politique devant promouvoir l'identité nationale et l'histoire d'une manière générale. Avec l'affaiblissement de la qualité de l'enseignement au fil des années alors que le souvenir des événements de 1947-1948 s'estompe avec l'âge, il est tout à fait prévisible que la commémoration de l'insurrection perd de plus en plus son importance.