Madagascar: " Cercle du Sud " - Pour relancer le tourisme post-Covid

Le " Cercle du Sud " a été présenté lors d'une table ronde organisée par l'association CMM.

L'Association Club Mihary Madagasikara (CMM) a organisé tout récemment une table-ronde réunissant tous les acteurs concernés dans le développement du secteur touristique et qui opèrent dans la zone Sud de la Grande île.

Cet événement s'est tenu dans la ville de Fianarantsoa. À cette occasion, le " Cercle du Sud " de Madagascar, constitué par les dix régions des ex-provinces de Fianarantsoa et de Toliara, a vu le jour. " L'objectif consiste à relancer la promotion des destinations régionales dans la partie Sud de la Grande île après cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui prévaut dans le pays ", a expliqué Jean Aurélien Razafindrakamia, le président de l'association CMM, lors de la clôture officielle de cette table-ronde. Il est à noter que cet événement a vu la participation des directeurs régionaux du ministère du Tourisme, des présidents du Conseil d'administration des offices régionaux du tourisme, des responsables de développement régional ainsi que des autorités locales à tous les niveaux, dont entre autres, le maire de la commune urbaine de Fianarantsoa, Sahondra Ratsimbazafy. Des opérateurs touristiques y ont également participé. En tout, sept sur les dix régions concernées y ont été représentées.

Feuille de route 2022. Dans le cadre de cette table-ronde, les parties prenantes se sont engagées à promouvoir le tourisme durable et solidaire en vue de renforcer le développement local inclusif et intégré. À cet effet, trois grands points ont été abordés. Il s'agit notamment de l'identification et de l'analyse des forces et faiblesses ainsi que des opportunités et des menaces au niveau de chaque destination régionale. L'élaboration d'un plan de travail s'avère ensuite primordiale. Et la conception de structures, des approches et des stratégies à adopter figure également comme étant une priorité afin de développer ce tourisme durable et inclusif dans la destination Grand Sud de Madagascar. La synthèse des travaux réalisés par toutes ces parties prenantes a enfin été présentée au grand public. À cette occasion, le Directeur général du ministère du Tourisme, Tsitohaina Andriamanohera a souligné que les actions planifiées par tous les acteurs participants sont en cohérence avec les axes stratégiques inscrits dans la feuille de route du ministère de tutelle pour cette année 2022.

Valorisation des sites touristiques. Il faut savoir que la coordination du " Cercle du Sud " de Madagascar a été confiée par l'assemblée à l'association CMM. " Parmi ses actions prioritaires, la solidarité entre les dix régions du Sud est de mise. Une stratégie de promotion de chaque destination régionale sera également mise en place. En outre, chaque promoteur identifiera les produits touristiques attrayants qui pourraient constituer la spécificité de la région. L'identification et la valorisation des sites touristiques pouvant être encore méconnus par le grand public, seront effectuées, sans oublier le renforcement de capacité des acteurs locaux pour pouvoir assurer leur promotion, tant au niveau national qu'international ", a fait savoir, Jean Aurélien Razafindrakamia, le président de l'association CMM.