Madagascar: Dialogue Public-Privé - Union sacrée entre l'Etat et le secteur privé en faveur du développement industriel.

Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy privilégie le dialogue public-privé.

L'Etat malagasy est plus que jamais à l'écoute du secteur privé. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy l'a démontré lors de l'ouverture du dialogue public-privé qui se tient durant toute cette semaine à la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Antananarivo.

Construire l'avenir ensemble. C'est en effet le mot d'ordre durant ce conclave d'une semaine où administration et secteur privé examinent point par point les problématiques qui freinent l'industrialisation à Madagascar, en vue d'apporter les solutions immédiates, ainsi qu'à moyen et court terme.

Trois départements-clés. En partenariat avec l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), la séance est présidée par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, appuyé par le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures. Trois départements-clés qui ont débattu à cœur ouvert avec le secteur privé représentés par les principaux groupements professionnels comme le Fivondronan'ny Mpandraharaha eto Madagasikara (FIVMPAMA), le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP), le Groupement des Exportateurs d'Huiles Essentielles de Madagascar (GEHEM), le Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM) et le Syndicat des Entrepreneurs du BTP de Madagascar (SEBTP). Durant une semaine, les entités vont répertorier les blocages du développement industriel à Madagascar afin d'y apporter des suggestions et des solutions.

Zones pépinières industrielles. " L'objectif est d'avoir, au final, un plan d'action complet à court terme et à long

terme pour permettre au pays d'avancer et d'arriver aux objectifs fixés ", a déclaré le ministre Edgard Razafindravahy en ajoutant que ce " ce dialogue public-privé marque la volonté de tous d'œuvrer ensemble afin de bâtir ensemble un avenir meilleur sous le signe de l'amour de la patrie ". L'administration se fixe ainsi comme objectifs de protéger les filières industrielles et leurs chaînes de valeur afin d'assurer la relance du secteur privé malgache qui pourra ainsi contribuer efficacement au développement économique. Sur ce point, justement, le MICC mise sur un nouveau concept élargi où les petits et moyens créateurs d'entreprises seront privilégiés. Il s'agit, en l'occurrence, du projet de mise en place des Zones Pépinières Industrielles. L'objectif étant de créer des entreprises locales afin de transformer au maximum, les richesses en matières premières dont dispose le pays. Cette politique d'industrialisation massive permettra par ailleurs de réduire les importations.

Energie. Comme solutions concrètes au blocage du développement industriel, administration et secteur privé se sont mis d'accord sur la nécessité d'une fourniture d'énergie suffisante, de qualité et à un prix concurrentiel. La piste des parcs industriels indépendants en énergie est ainsi évoquée. Par ailleurs, l'Etat confirme son engagement d'appuyer les entreprises dans les recherches de financement. L'appui des bailleurs de fonds comme l'IFC est appelé à contribution. Il agira en somme de trouver des palliatifs à la carence des banques locales actuelles qui n'arrivent pas à satisfaire aux besoins en financement des petites et moyennes entreprises. Des solutions doivent également être apportées dans le domaine des infrastructures routières pour permettre une meilleure fluidité de la circulation des biens et des personnes. Par ailleurs, les réflexions ont porté sur une meilleure fiscalité des entreprises. Quoiqu'il en soit, le secteur privé malgache affiche plus que jamais une volonté de trouver avec le secteur public, les meilleures solutions pour le développement industriel. Une entente pour la bonne cause.