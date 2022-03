Madagascar: Théâtre - La relève en action

Mbato Ravalison, président du Fmtm, et metteur en scène des Amis du théâtre malagasy.

Dimanche 27 mars, la Journée mondiale du théâtre a été célébrée dans le monde entier. À Tana, c'est à l'Ivokolo Analakely que les amateurs du sixième art se sont retrouvés en présence de la ministre de la Communication et de la Culture. Pour marquer l'occasion, "Les Amis du théâtre malagasy" du Lycée J.J. Rabearivelo et la Troupe Ilo ont donné vie à deux pièces, " Golgota " et " Tafiotra 47 ". La relève prend dorénavant le chemin de la cour.

La saison s'enchaine le dimanche 3 avril avec la troupe " Fanilon'ny Teatra ". À l'affiche de L'AFT Andavamamba, " Geja " et " Tody ". Deux pièces courtes de 45 minutes. À savoir que cette troupe rassemble des anciens lycéens des Amis du théâtre du Lycée Jean Joseph Rabearivelo. Animés par la passion pour le théâtre, ces derniers ont continué à poursuivre dans cette voie. Certains ont même choisi de faire des études de théâtre en Allemagne.

Pour rappel, la Journée mondiale du théâtre a plusieurs objectifs. Mis à part le fait d'encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des arts de la scène, l'idée est aussi de sensibiliser l'opinion publique à la prise en considération de la création artistique dans le domaine du développement. Dans la même foulée, partager avec les peuples la vision de l'art et la façon dont il peut contribuer à la compréhension et à la paix entre les peuples entre en ligne de compte. Tout comme stimuler la création et élargir la coopération entre les gens de théâtre.