Madagascar: 29 mars, jour férié - Pas pour tout le monde

Nombre de tananariviens ont choisi, hier, de se divertir et saisir l'occasion pour profiter du grand air ! Photo Kelly.

La journée d'hier, 29 mars 2022, jour férié sur le calendrier à Madagascar, était globalement consacrée à la commémoration de l'insurrection d'il y a 75 ans. Outre le devoir de mémoire, principalement véhiculé par les institutions, les citoyens, profitant de cette journée non travaillée, pour se détendre. Rien de plus normal alors que de voir les familles élargies se réunir le 29 mars, ou d'observer des pique-niqueurs s'installer dans les espaces habituellement prisés en de pareilles circonstances. Tandis que d'autres préfèrent rester chez eux et saisir l'occasion pour rattraper les retards accumulés pour les grands ménages, le jardinage ou autres bricolages sans cesse repoussés !

Cependant, si pour la majorité, le 29 mars est un jour non travaillé, certains métiers ne font pas partie de ceux qui connaissent la trêve. Les métiers en lien avec les services essentiels nécessitant une permanence sur site pour assurer le service, doivent ainsi assurer le service en continu et mobiliser les ressources humaines nécessaires pour ce faire. Tel est le cas pour les personnels de santé dans les hôpitaux et cliniques, les techniciens de l'énergie et des télécommunications, les agents de sécurité, les journalistes et les personnels des médias, certains transporteurs, les policiers et gendarmes, les stations-services, certains professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce de produits alimentaires, et bien d'autres.

Et pourtant, il n'était pas rare de voir, hier, des établissements non classés parmi ceux des services essentiels, ouvrir leurs portes. Tel était le cas pour certains magasins. La crise économique y est peut-être pour quelque chose. Certaines enseignes de la grande distribution habituellement ouvertes pour une demi-journée lors des jours non travaillés comme le lundi de Pâques et de Pentecôte, le 1er mai, l'Ascension et l'Assomption, ont également ouvert. Hier, quelques grands magasins sont restés ouverts toute la journée. Normalement les employés des entreprises de services non essentiels qui travaillent durant les jours fériés devraient bénéficier d'une majoration sur leurs salaires. Une partie de ceux qui ont répondu présents, hier, ne sont pas certains de percevoir à la fin du mois une hypothétique majoration de leurs salaires. Mais ils affirment ne pas avoir vraiment de choix.