Afrique du Nord: Sahara marocain - La nouvelle position de l'Espagne, une consécration des percées diplomatiques successives du Maroc (journal émirati)

Abu Dhabi — La nouvelle position de l'Espagne sur la question du Sahara marocain est une consécration des percées diplomatiques successives accomplies sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, écrit mardi le quotidien émirati "Al-Ittihad".

Dans un article publié sous le titre "La reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara", le journal relève que la reconnaissance par l'Espagne de l'importance de la question du Sahara pour le Maroc revêt des "significations particulières" vu que Madrid, ancienne puissance coloniale du Sahara, connaît les dessous de ce conflit artificiel et adoptait auparavant des politiques inamicales, dont la dernière a été l'accueil clandestin du chef du "polisario" qui a provoqué une crise diplomatique entre Rabat et Madrid.

Cette victoire diplomatique éclatante du Royaume est le résultat de la sagesse royale qui a initié un processus diplomatique réussi à travers lequel le Maroc a remporté des succès diplomatiques successifs, avec la reconnaissance par de nombreux pays, dont les États-Unis, de la souveraineté du Royaume sur son Sahara, note la publication.

Le journal émirati souligne que cette nouvelle position espagnole est, en outre, "le fruit d'une stratégie de négociation basée sur un équilibre intellectuel, sur des faits historiques irréfutables, des intérêts incontournables et sur des règles devant régir les relations entre voisins dans un contexte international complexe et un environnement qui ne permet pas l'improvisation, la conspiration, le complot ou la négligence des intérêts communs qui exigent la transparence, la communication permanente, le respect mutuel et le suivi des accords signés entre les deux parties".

Cette nouvelle position espagnole, qui intervient après celle de Washington, "renforce l'initiative marocaine d'autonomie comme solution prioritaire pour résoudre le conflit autour du Sahara, et illustre le Soft Power du Maroc basée sur la clarté, la fermeté et la stabilité", indique le média qui relève que l'initiative d'autonomie a été également renforcée par l'ouverture de plusieurs représentations diplomatiques dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Selon le quotidien, l'ouverture de ces représentations diplomatiques constitue une expression officielle de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, et une consécration du rôle des provinces du sud comme porte d'entrée du Maroc vers l'Afrique.

Et d'ajouter que ces paramètres confirment, sans aucun doute, que le système international opte sérieusement pour l'initiative marocaine d'autonomie comme solution politique pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain dans le cadre d'une autonomie sous la souveraineté du Maroc.