Afrique: Algérie-Cameroun - La Ville des Roses pétille de couleurs nationales pour soutenir les Verts

Blida — La ville de Blida, décorée de couleurs nationales depuis avant-hier dimanche, s'apprête à accueillir une véritable fête footballistique, au milieu des chants et des incantations des supporters de l'équipe nationale de football, quelques heures avant le début du match décisif qui opposera l'Algérie au Cameroun au stade Chahid Mustapha-Tchaker, dans le cadre des matchs barrages (retour) de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Vendredi dernier, l'équipe algérienne est revenue de Douala avec une précieuse victoire, face à la même formation sur un score de (0-1) en match aller. C'est dire qu'un match nul suffit aux coéquipiers du capitaine, Riyad Mahrez, pour arracher le billet de qualification au rendez-vous de Qatar.

Venus de différents coins du pays pour prêter main forte aux protégés du sélectionneur national, Djamal Belmadi, les supporters avaient envahi, depuis avant-hier déjà, les rues de la Ville des Roses, notamment les abords du stade Mustapha-Tchaker, drapés de couleurs nationales pour exprimer leur fierté, a constaté l'APS. Les véhicules, mais également les balcons des immeubles et les magasins sont également décorés du drapeau national.

La majorité des habitants de la ville des Roses et les supporteurs de l'équipe nationale, rencontrés par l'APS, sont optimistes quant aux chances de qualification des Verts, soulignant avoir déjà entamé leurs préparatifs pour célébrer la qualification ce soir.

Parmi d'autres supporteurs, l'on trouve un septuagénaire venu en compagnie de son petit-fils de six ans portant le drapeau national sur ses épaules, qui a exprimé sa fierté de voir les jeunes porter le drapeau national, ce qui confirme, selon lui, leur amour et leur fierté d'appartenir à ce pays et leur fidélité au serment des chouhada.

Un autre jeune homme de la ville de Blida a, quant à lui, affirmé que de telles occasions confirment l'unité des enfants de l'Algérie, indiquant que "beaucoup de ses amis se sont portés volontaires pour héberger les supporteurs qui étaient obligés de rester dans cette ville depuis dimanche dernier, en raison de la distance qui les a empêchés de regagner leurs wilayas après avoir obtenu des tickets pour ce match".

Et d'ajouter que "la forte présence des supporteurs dans les tribunes du stade donnera une forte motivation aux joueurs et au sélectionneur national afin d'atteindre l'objectif escompté et de procurer de la joie à ces supporteurs qui ont fait un long voyage pour assister au match".

Les femmes, jeunes et moins jeunes, comptent également être de la partie car il s'agit pour elles des couleurs nationales. L'une d'entre elle a confié s'être affairée dès hier pour que tout soit prêt à la maison aujourd'hui, notamment le diner, pour pouvoir profiter de l'ambiance créée par les supporters avant le match et surtout suivre sereinement la rencontre chez elle en compagnie des siens.

En revanche, certains habitants de la ville ont avoué qu'ils ne pouvaient pas suivre ce match décisif à cause du stress et de la tension que suscitent pareilles rencontres footballistiques cruciales. Parmi eux, Ahmed qui a confié qu'il était "incapable de suivre de tels matchs, tant l'enjeu est grand, préférant rester dehors pendant la rencontre et prendre connaissance du résultat de temps en temps".

En raison du flux important de supporters qui se sont, dès l'aube, massés aux abords du stade dans de longues files d'attente, les portes du stade ont été ouvertes à 10h00, soit deux heures avant l'heure annoncée lundi par la Direction de la jeunesse et des sports.

Une décision prise pour permettre aux supporters d'accéder au stade Mustapha-Tchaker dans le calme.

A cette occasion, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé un nombre important de ses éléments pour sécuriser et organiser l'accès des supporters au stade et éviter des mouvements de foule.