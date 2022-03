Afrique: Ticad - Dakar et Tokyo se projettent sur la huitième édition

Dans la perspective de la Ticad 8 (Conférence internationale entre le Japon et l'Afrique), qui se tiendra les 27 et 28 août 2022, à Tunis, les Ministres japonais et sénégalais des Affaires étrangères se sont entretenus par visioconférence. Une occasion pour les deux parties de saluer le dynamisme de la coopération bilatérale multiforme et d'échanger sur diverses questions d'intérêt commun.

L'entretien virtuel entre le Ministre des Affaires étrangères du Japon, Hayashi Yoshimasa, et son collègue du Sénégal, Me Aïssata Tall Sall, le 26 mars 2022, a duré une trentaine de minutes, informe un communiqué de presse de l'Ambassade du Japon à Dakar. Les deux diplomates se sont réjouis du dynamisme de la coopération bilatérale multiforme et ont convenu d' " œuvrer davantage et de travailler ensemble au renforcement des relations entre les deux pays dans un large éventail de domaines ".

Le chef de la diplomatie japonaise souhaite que la Ticad 8, qui se tiendra les 27 et 28 août 2022, à Tunis, soit l'occasion de " définir une voie pour le développement de l'Afrique post-Covid-19 ". C'est ainsi qu' " en vertu du principe de sécurité humaine, la solidarité internationale est plus que jamais nécessaire pour résoudre les enjeux mondiaux (... ) tels que la propagation des maladies infectieuses ou encore le changement climatique ".

Les Ministres ont assuré que les deux États travailleront étroitement pour assurer le succès de cette manifestation. Pour avoir contribué au développement de l'Afrique par le biais de la Ticad, " le Japon continuera, en vertu du principe de la sécurité humaine, à soutenir la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et les Objectifs de développement durable en mettant l'accent sur les personnes et la croissance de qualité ".

Abordant la situation géopolitique internationale, les deux parties ont estimé que " le conflit russo-ukrainien constitue une violation grave du droit international ; ce qui est totalement inacceptable ". Tout en jugeant " encourageant " que le Sénégal ait soutenu la résolution onusienne sur les " conséquences humanitaires et sur les chaînes d'approvisionnement mondiales " de ce conflit, le Ministre japonais a souligné " la nécessité pour la communauté internationale de réagir de manière concertée et décisive ". À sa suite, Me Aïssata Tall Sall a expliqué la position du Gouvernement du Sénégal selon laquelle " le droit international, la souveraineté nationale et les droits de l'Homme doivent être respectés ".