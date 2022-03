Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - " Le Gouvernement devrait revoir les priorités. "

" Tous les membres du gouvernement devraient s'unir pour trouver des solutions. "

Les sonnettes d'alarme commencent à sonner de partout. La hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité fait parler les élus.

Une course folle. Le week-end était un peu chargé pour le natif du sud. Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Union africaine de judo, vice-président de la Fédération internationale de judo et député de Madagascar, a jonglé entre Tuléar et Tamatave. C'était dans cette dernière localité qu'il a tiré la sonnette d'alarme sur la course folle de la hausse des prix des produits de première nécessité de ces derniers temps.

" Les responsables devraient revoir les priorités et accorder moins d'importance aux choses ostentatoires ", a indiqué Siteny Randrianasoloniaiko en se référant à l'inflation et la dureté de la vie auxquelles les Malgaches font face, alors que les responsables investissent beaucoup dans l'inauguration des infrastructures et d'autres promesses que bon nombre de personnes jugent secondaires. " Tous les membres du gouvernement devraient s'unir pour trouver des solutions à ce problème ", a ajouté Siteny.

" Depuis deux ans aucune hausse de salaire n'a été constatée, alors que l'inflation continue sa course folle. Cela devient insupportable pour la majorité des Malgaches ", a-t-il continué. C'est en sa qualité de député que Siteny a fait cette interpellation. Notons que Roland Ratsiraka, député de Toamasina, a déjà interpellé le Gouvernement sur la hausse des prix des PPN, la semaine passée.

Valeur. Siteny Randrianasoloniaiko était à Tuléar ce samedi comme il l'a promis. Il a par la suite rejoint Toamasina. Le BCP 2 Solonirina Johny Julien Rakotomalala a été choisi comme " l'agent exemplaire " et a obtenu une moto HLX 150 TVS avec une assurance d'un an après un concours lancé par le député. Précédemment, le 28 mars 2019, c'était l'agent Ratsikitsiky qui a été choisi à Antananarivo. " Chose promise, chose due ", a lancé Siteny Randrianasoloniaiko. " Cela a été fait pour redonner de la valeur à la Police Nationale mais surtout à la société malgache qui tend vers une crise de moralité et de conscience ", a-t-il souligné.