Afrique: Madagascar - Monaco - Signature d'un accord cadre de coopération

Les relations entre Madagascar et Monaco sont au beau fixe

Les relations sont excellentes entre Madagascar et la Principauté de Monaco. Un accord-cadre de coopération entre les deux pays a été signé lundi dernier, à Anosy, entre d'une part le ministre des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato et d'autre part Isabelle Berro Amadei, conseiller de gouvernement et ministre des Relations extérieures et de la Coopération de la Principauté de Monaco.

Cet accord-cadre qui permettra de définir le contour et les modalités de la coopération bilatérale entre les deux pays, marque une nouvelle ère qui va diversifier et renforcer une coopération de longue date. On rappelle, en effet, que Madagascar et la Principauté de Monaco ont établi leurs relations diplomatiques en 1991. En trois décennies de relations, le Souverain monégasque, SAS le Prince Albert II a visité trois fois Madagascar.

En outre, Madagascar est actuellement le 1er pays africain bénéficiant de la coopération dans le cadre de l'aide publique au développement monégasque. La Grande île est également la première destination du ministre monégasque des Relations extérieures et de la Coopération à la suite de sa nomination le 17 janvier dernier.

Le Gouvernement monégasque, à travers le Consulat de Monaco et les ONG monégasques, soutient des projets de développement et d'aides d'urgence à Madagascar à hauteur de 3 millions d'euros annuel, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'insertion des jeunes en difficultés et des handicapés, de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire et, ce, dans différentes régions de Madagascar