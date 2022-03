Madagascar: Secteur du Tourisme - La population de Sainte-Marie crie au secours

Les représentants des opérateurs touristiques de Sainte-Marie, exprimant leur désespoir et leur revendication.

Cela fait trois saisons que les opérateurs économiques qui misent sur les touristes étrangers n'ont pratiquement aucune activité génératrice de revenu. À Sainte-Marie, ils mettent la pression sur la nécessité urgente d'augmenter le nombre de vols.

Un paradis devenu un désert ! C'est ainsi que les opérateurs économiques de Sainte-Marie décrivent la situation dans laquelle cette île se trouve aujourd'hui. " L'illusion fait place à l'espoir de voir des touristes du monde entier se prélasser à côté de nos palmiers ", ont-ils déclaré, lors d'une manifestation menée au début de cette semaine. Nosy Boraha gronde. Tout comme les nombreux offices, associations, groupements et opérateurs mobilisés dans tout Madagascar, depuis plus de 15 jours, l'île Sainte-Marie exprime à son tour son désespoir de ne voir aucun touriste venir frôler ses sables et ses lagons paradisiaques. Les opérateurs touristiques de l'île et leurs collaborateurs (hôteliers, restaurants, guides, chauffeurs, etc.) se rallient à toutes les régions qui s'indignent face à ce qu'ils qualifient de manque de réaction du gouvernement.

Décision prise. À noter que les autorités publiques ont annoncé, la semaine dernière, l'ouverture prochaine des vols internationaux à un plus grand nombre de compagnies aériennes. Selon la porte-parole du gouvernement, d'autres compagnies aériennes seront bientôt autorisées à desservir Madagascar par des vols internationaux. Si l'on se réfère à la manifestation qui s'est tenue à Sainte-Marie, cette déclaration n'a toujours pas satisfait les opérateurs touristiques, qui ont réclamé une application urgente de l'augmentation du nombre de vols.

" Il est impératif que les autorités saisissent l'importance d'ouvrir les frontières rapidement. Les jours passent, puis deviennent des semaines... et le secteur du Tourisme (censé être un levier de développement) se meurt car cette année s'annonce comme morte si rien n'est engagé rapidement. Le mois d'avril pointe son nez et la seule envie commune de tous, réside dans l'envie de travailler à nouveau ! Des emplois qui n'ont de valeur et de sens sans les touristes ", ont déclaré ces représentants des opérateurs de Sainte-Marie. Selon leurs propos, il s'agit aujourd'hui d'un cas d'urgence, car le secteur est au bout de l'agonie.

En effet, ces opérateurs attendent de l'Etat, une facilitation de la venue des touristes étrangers, à travers les mesures adéquates. D'après eux, il faut une ouverture effective et sans contrainte des frontières, pour soutenir l'attractivité de Madagascar et améliorer la compétitivité par rapport aux pays concurrents. Pour les opérateurs de Sainte-Marie, cela doit passer par l'augmentation du nombre de vols internationaux.