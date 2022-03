Madagascar: Women in Business - Troisième édition

Le lancement officiel de la troisième édition du WIB s'est tenu le 28 mars dernier.

Le troisième volet de l'événement Women In Business sera réparti sur deux mois et verra diverses activités.

" Ne plus subir et survivre à une situation telle que la crise de la Covid-19 mais en tirer parti, prendre de l'avance et adopter une stratégie proactive et innovante ". C'est dans cet esprit que l'association des Femmes Entrepreneures d'Analamanga (FEA) en partenariat avec le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM), a lancé la 3e édition du Women In Business (WIB). Organisé sous le thème " Let's be audacious ", l'événement intervient dans un contexte post-Covid (le pays et le monde sont toujours dans la pandémie) et se veut être " l'unique rendez-vous professionnel de haut niveau entièrement dédié à l'entrepreneuriat et le leadership féminin à Madagascar ".

En ce sens, le Women In Business constitue un " outil stratégique permettant au GFEM de répondre à l'un de ses objectifs qui consiste à mobiliser et sensibiliser les femmes entrepreneurs à se professionnaliser et développer leur réseau ". Ce, dans la mesure où l'événement entend " permettre aux femmes d'avoir la possibilité d'accéder à des échanges de haut niveau traitant des sujets de niveau macroéconomique sur le plan international via une plateforme d'échanges au niveau du pays ".

Deux mois. Destinée et ouverte au public, la troisième édition de Women In Business s'étalera sur deux mois et verra diverses activités. D'avril à mi-mai, une campagne digitale de sensibilisation et de promotion de l'entrepreneuriat appelée #let's Be Audacious ouvrira le bal via une série de webconférences, de micro-trottoirs et de témoignages de leaders économiques afin de sensibiliser les jeunes, les femmes et les hommes à l'esprit d'entreprendre. Un sondage pour connaître les ressentis des femmes entrepreneures et les leçons qu'elles ont apprises durant les mois de crise suivra cette campagne.

Le Women in Business Forum, quant à lui, sera fixé pour les 17 et 18 mai prochains, et sera une opportunité de partages et d'échanges sur diverses thématiques comme le leadership féminin dans l'écosystème entrepreneurial malgache avec tous les défis et les opportunités ou encore l'entrepreneuriat au féminin comme un levier de développement durable. Cette troisième édition verra " plus de 400 participants comprenant au moins 300 femmes issues d'une dizaine de régions de Madagascar ".