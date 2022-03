Maroc: L'ISA met l'accent sur la coordination des efforts pour faire face aux crimes organisés et transnationaux (communiqué)

Dubaï — Les participant à la réunion ministérielle de l'Alliance internationale de sécurité (ISA), dans sa quatrième session tenue mardi à Dubaï, ont mis l'accent sur la coordination des efforts pour faire face aux crimes organisés et transnationaux.

La déclaration finale qui a conclu la réunion, qui s'est tenue en marge du Sommet mondial des gouvernements, a noté que "l'Alliance, qui a été créée en 2017 comme un acte de solidarité entre pays amis et frères, poursuivra sa quête pour parvenir à plus de paix, de sécurité et de stabilité des sociétés des Etats membres et de toutes les sociétés internationales".

Le forum, auquel le Maroc a participé avec une délégation de haut niveau, conduite par le ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafi Laftit, comprend les pays des Emirats arabes unis, l'Italie, l'Espagne, le Sénégal, Singapour, Bahreïn et Israël.

Le communiqué a condamné "les défis sécuritaires auxquels ont été confrontées les sociétés de certains pays de l'Alliance internationale de sécurité au cours de l'année précédente, à commencer par le Bahreïn, la France, Israël, le Maroc et le Sénégal, et qui visaient la stabilité et la sécurité de ces sociétés".

Les ministres ont également fermement condamné "l'attaque terroriste au missile contre les Emirats arabes unis au début de cette année parce qu'elle visait des sites civils et des innocents sans défense qui ont perdu la vie", réaffirmant l'engagement à rester attachés à un partenariat sérieux et positif, et à continuer à être solidaires et à travailler ensemble, sur la base de l'unité et d'un objectif commun, et d'un engagement permanent en faveur de la paix.

Les ministres se sont félicités de l'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la coalition, exprimant leur aspiration quant à l'apport de ses expériences pratiques et de sécurité qui conduiront à élever le niveau de coordination entre les groupes de travail internationaux et à renforcer l'échange d'expertise policière, y compris le renforcement des capacités des ministères de l'Intérieur des Etats membres.

La délégation marocaine comprenait MM. Idriss Jouhari, wali, directeur général des Affaires intérieures, Khalid Zerouali, wali, directeur de l'immigration et de la surveillance des frontières et Mohamed Moufakir, wali, directeur de la coopération internationale.

L'Alliance internationale de sécurité, qui a été officiellement lancée en 2017, est considérée comme un groupe de travail international, visant à lutter contre l'extrémisme et les crimes transnationaux sous leurs différentes formes afin de renforcer la sécurité et la sûreté des Etats membres, qui sont les Emirats arabes unis, l'Italie, l'Espagne, le Sénégal, Singapour, Bahreïn et Israël.

La participation du Royaume du Maroc aux activités de la quatrième session de cette Alliance s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre les Etats membres, notamment dans le domaine de la protection contre les risques électroniques et les moyens de renforcer la prévention proactive des crimes d'extrémisme et de terrorisme transnational.